Volks- und Raiffeisenbank: Vertreter in Schwerin und Wismar stimmen Fusion zu

Die Fusion der Volks- und Raiffeisenbank eG Wismar und der VR-Bank eG Schwerin ist seit Donnerstagabend beschlossene Sache.

Mit 99-prozentiger Mehrheit stimmten am Dienstagabend die Vertreter der VR Bank eG Schwerin für den Zusammenschluss der beiden Genossenschaftsbanken. Zwei Tage später erfolgte die Abstimmung auf der Wismarer Vertreterversammlung in der Sporthalle am Kagenmarkt. Dort sprachen sich 98 Prozent der anwesenden Vertreter für die Verschmelzung aus.

VR-Bank Mecklenburg rückwirkend seit 1. Januar 2020

Mit diesen eindeutigen Abstimmungen für den Bankenzusammenschluss geht die neue VR-Bank Mecklenburg eG rückwirkend zum 1. Januar 2020 an den Start. Die nächsten Schritte sind nun die Eintragung der Fusion in das Genossenschaftsregister und die Zusammenführung der EDV-Systeme am 24. Oktober.

Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen

Der Beschluss, künftig einen gemeinsamen Weg zu gehen, sei eine Konsequenz aus den veränderten Rahmenbedingungen im Bankenmarkt sowie den Kundenansprüchen, machte Jan-Arne Hoffmann, Vorstandsvorsitzender der neuen Bank, deutlich. „Nun geht es um die aktive Gestaltung der Zukunft. Beiden Banken geht es gut. Erfolgreiche Jahre mit Wachstumsraten und guter Ertragslage liegen hinter uns. Unsere Reserven wurden gestärkt und dennoch sind wir angesichts der zukünftigen Herausforderungen zu der Überzeugung gelangt, dass wir gemeinsam die anstehenden Fragen und neuen Rahmenbedingungen sehr viel besser bewältigen können, als jeder für sich. Aus einer Position der Stärke beider Banken werden wir für unsere Mitglieder und Kunden eine gemeinsame Weiterentwicklung im fusionierten Haus angehen“, so der Vorstand.

Knapp zwei Milliarden Euro Bilanzsumme

In der neuen VR-Bank Mecklenburg eG, die eine Bilanzsumme von knapp zwei Milliarden Euro erreicht, arbeiten 342 Mitarbeiter in 22 Geschäftsstellen. Darüber hinaus stehen den Kunden 22 SB-Geschäftsstellen zur Verfügung. Für die über 42 000 Mitglieder und 118 000 Kunden ändert sich nicht viel: die Regionalzentren, Geschäftsstellen und Ansprechpartner in der Bank bleiben grundsätzlich erhalten und die Verträge laufen weiter.

Wismarer ist neuer Vorstandsvorsitzender

Geleitet wird die neue VR-Bank Mecklenburg eG von Jan-Arne Hoffmann (Vorstandsvorsitzender) und Marco Seidel (Vorstandsmitglied). Wilhelm Josef Plum, Vorstand der VR-Bank eG, Schwerin sowie Dieter Heidenreich, Vorstand der Volks- und Raiffeisenbank eG, Wismar scheiden mit Rechtswirksamkeit der Verschmelzung beider Institute aus dem Vorstandsgremium aus. Beide haben einen erheblichen Anteil an dem Prozess der Zukunftsgestaltung einer gemeinsamen VR Bank Mecklenburg eG. Sie haben den Weg für den Verschmelzungsprozess frei gemacht.

Der Sitz der VR Bank Mecklenburg eG wird in der Landeshauptstadt Schwerin sein. Der Aufsichtsrat wird mit jeweils sieben Vertretern je Bank besetzt sein.

