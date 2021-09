Neue Entwicklung zu den angeschlagenen MV Werften: In Stralsund wird der frühere Besitzer Witali Jussufow als Interessent gehandelt. In der Politik sind neue Bürgschaften auch für die Standorte Wismar und Warnemünde Streitthema. In der IG Metall wächst die Sorge, dass eine Einigung für viele Beschäftigte zu spät kommen könnte.