Volle Markthalle in Wismar: Gutverdiener wollen zurück in die Heimat

Wismar

„Als ich vor 15 Jahren nach dem Studium hier weg gegangen bin, gab es keine passenden Stellen für mich in der Region“, erzählte Anika Czichy. Sie ist in München gelandet, arbeitet als Führungskraft im Bereich Controlling. Und würde zugunsten der Lebensqualität gerne zurück ins heimatliche Mecklenburg-Vorpommern kommen.

Gute Gespräche mit potenziellen Arbeitgebern

Beim Rückkehrertag Nordwestmecklenburg in der Wismarer Markthalle führte sie am Freitag erste gute Gespräche mit potenziellen Arbeitgebern. „Die Firmen sind inzwischen breiter aufgestellt hier“, sagte sie.

In München hat sie einen Firmenwagen und ein entsprechendes Topgehalt, Abstriche würde sie machen, wenn der Rest stimmt. „In München geht ein Großteil des Geldes für die Miete drauf“, relativierte sie die allgegenwärtig vergleichende Einkommensfrage zwischen Ost und West, Nord und Süd sowie Flächenland und Großstadt.

Über 400 konkrete offene Stellen

Knackenvoll war es in der Markthalle. „47 Aussteller präsentieren über 400 offene Stellen“, berichtete Martin Kopp, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Nordwestmecklenburg mbH.

Wirtschaftsfördergesellschaft, Landkreis und das Welcome-Service-Center Nordwestmecklenburg sind Ausrichter des Rückkehrertages. Nach einer starken Premiere im Vorjahr war der Andrang gestern noch höher.

Fachkräfte umworben

Demografischer Wandel, viele unbesetzte Stellen: „Zwei von drei Unternehmen der Region sagen, dass der Fachkräftemangel ein Problem für sie ist“, kommentierte Martin Kopp. Eine Teillösung: die „Abwanderer“ von vor 10, 15, 20 Jahren wieder ins „Land, wo die Seele lächelt“, locken – nicht nur als Heimaturlauber, sondern als Fachkräfte.

Deswegen der Rückkehrertag direkt nach den Weihnachtsfeiertagen, wenn diese ehemaligen Landeskinder Urlaub bei den Eltern machen. „Die Chancen auf einen Arbeitsplatz zu Hause sind so gut wie nie“, so Martin Kopp. Gesucht werden insbesondere Mechatroniker, Elektriker, Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung- und Klimatechniker und alle Pflegeberufe.

Nicht nur das Gehalt zählt

Auf diese Chancen zählt auch Ruben Reppenhagen, gebürtig in Grevesmühlen, 30 Jahre alt und seit sechs Jahren Ingenieur bei Audi in Ingolstadt. Ein Topjob. „Aber hier ist es einfach schöner zu leben! Meine Familie ist hier“, erzählt er. Außerdem wäre es schön für den eigenen Nachwuchs, Oma und Opa in der Nähe zu haben.

Er spricht aber auch Klartext: „Die Unternehmen hier müssen sich mehr ins Zeug legen, um die guten Fachkräfte zu bekommen. Die kostenlose Kita ist der erste Schritt, das Gehalt muss stimmen und es sollte auch die Möglichkeit geben, in Teilzeit zu arbeiten. In Ingolstadt ist das gang und gäbe.“

Kostenlose Kita punktet

Er hat konkrete Ideen, wie die Arbeitgeber punkten könnten: Unterstützung bei den Fahrkosten zwischen Arbeit und Wohnort im Flächenland oder Hilfe bei den Umzugskosten beispielsweise.

„Ich war im letzten Jahr schon beim Rückkehrertag, da wurde ich, als ich nach Umzugskosten gefragt habe, komisch angeguckt.“ Da müsse ein Umdenken stattfinden. Er kennt viele, die zurück nach Mecklenburg-Vorpommern wollen.

Plan 2020: Zurück nach Hause

„Unser Plan für 2020 ist, zurück nach MV zu kommen“, erzählt Anna R., die ihren ganzen Namen nicht nennen möchte. Die 32-Jährige arbeitet in einer ungekündigten Stelle im Bereich Marketing in Hamburg und möchte ihren Arbeitgeber nicht vor dem Kopf stoßen.

„Die Lebensqualität ist wichtiger als das Geld“, begründet sie. Ihre Kinder sollen aber einen guten Ort zum Aufwachsen haben, so wie sie als Kind. Das wäre eher in Mecklenburg-Vorpommern als in Hamburg der Fall.

Übrigens: die Firmen des Rückkehrertages präsentieren sich auch auf www.ichwillindieheimat.de. Und der dritte Rückkehrertag findet am 27. Dezember 2020 in der Markthalle statt.

Weihnachtsgeld im Wettbewerb um Fachkräfte

Zahl der Arbeitslosen in MV sinkt auf tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung

Über die Autorin

Von Nicole Hollatz