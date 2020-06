Volle Stadt! Wismar zieht trotz Corona so viele Touristen an wie in der Hauptsaison

Wismar

„Was muss man denn in Wismar gesehen haben und wo kann man hier gut Fisch essen?“, fragt Kerstin Schmidt aus Landshut in Bayern. Eigentlich macht sie mit ihrem Freund und einem befreundeten Pärchen gerade in Lübeck Urlaub, am Freitag war der Abstecher zur Schwesternstadt Wismar naheliegend.

Statt Ausland an die Ostsee

„Der Urlaub im Norden war nur Plan B, sonst wären wir jetzt auf einem Festival in Österreich“, erzählt die junge Frau. Das Festival ist coronabedingt abgesagt, Urlaub im Norden ist möglich und die Ostsee lockt. Allerdings sei es schwer, etwas für die Freizeitbeschäftigung zu buchen. Vieles ist schon ausgebucht oder findet nicht im gewohnten Umfang statt. Spannend sei die Anreise gewesen durch sechs Bundesländer, in denen jeweils andere Corona-Regeln gelten.

Anzeige

Zur Galerie Besucherzahlen wie zur Hauptsaison: Die Stadt ist trotz Corona gefühlt brechend voll. Die Gastronomen und Einzelhändler freut das, sie machen nach einer langen Durststrecke Umsätze.

„Aber im Vergleich zu der Situation vor einem Monat ist schon vieles wieder möglich“, dankt Kerstin Schmidt. Nachmittags wollen die jungen Städtetouristen noch mit dem Fahrrad auf die Insel Poel fahren. „Wir haben sogar unsere Badesachen mit! Hier gibt es ja noch Fahrräder zu mieten im Gegensatz zu Lübeck“, kommentiert Thomas Kaindl aus dem Quartett.

Weitere OZ+ Artikel

Dialekte, Shopping, Fahrradtouristen

Dialekte aus allen möglichen Regionen in Deutschland sind beim Spazierengehen durch die Altstadt zu erlauschen. Über das „Nichtstrandwetter“ freuen sich die Einzelhändler nach der langen Durststrecke. Vor einigen Geschäften bilden sich Warteschlangen, wenn noch auf den Einlass und damit die maximal mögliche Anzahl von Menschen im Laden geachtet wird.

Mit Stadtplan, Smartphone und Regenjacke erkunden die Touristen das Wismarer Welterbe. Manch ein Paar ist mit dem Rad unterwegs. Familien oder Großeltern machen Urlaub mit eigentlich schulpflichtigen Kindern – noch hat kein Bundesland richtige Ferien.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Familie Peter aus Herdecke bei Dortmund macht gerade Urlaub in Boltenhagen, den Freitag nutzen sie für den Ausflug nach Wismar inklusive Hafenrundfahrt. „ Ostsee statt Sonne“, lacht Karin Peter (62). Sonst wäre sie jetzt in Kroatien. „Das ist jetzt ein anderer Urlaub, aber hier ist es auch schön!“, erzählt sie. In Kroatien wäre es allerdings wärmer.

Sylvia Uecker aus Rosenheim in Bayern sitzt am Hafen und schreibt Postkarten in die Heimat. Ihr Mann Enrico war für den Kaffee zuständig, bei Crivitz macht das Paar Urlaub und erkundet die Region. Die Schwiegereltern sind schuld, die sind MV-Fans. „Und wir haben uns gedacht, in Bayern kennen wir jede Ecke, jetzt unterstützen wir diese Region!“, so Enrico Uecker.

Am Hafen waren freie Sitzplätze knapp. Quelle: Nicole Hollatz

Lästige Masken und keine Angst vor Corona

Gefragt, wie sie den „Corona-Urlaub“ in MV finden, sind die Menschen optimistisch. „Die Maske ist lästig, aber das kennt man inzwischen ja schon“, erzählt Karin Peter. Angst vor dem Virus habe die Familie nicht, „aber ich habe Desinfektionsmittel eingesteckt“, sagt die 62-Jährige weiter.

Das Bayern-Quartett um Kerstin Schmidt ist erstaunt, wie voll die Stadt ist. „Wir dachten, hier sei weniger los“, so Thomas Kaindl. Der Eindruck stimmt, das kann Wismars Tourismuschefin Sibylle Donath bestätigen.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Wie zur normalen Hauptsaison

„Die Stadt ist voller Touristen, wir begrüßen das total und merken, dass im Moment Marketing nicht so wichtig ist wie Management“, erklärt Sibylle Donath. Gästeführungen finden nur noch mit bis zu zehn Menschen statt, genauso viele dürfen auf die Aussichtsplattform in St. Georgen.

Die Besucherströme müssen geregelt werden, angefangen vom Einbahnstraßensystem in der Tourist-Information bis hin zu den freundlichen Hinweisen auf Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. „Das alles ist im Moment unser tägliches Brot! Aber die meisten Besucher sind auch sehr verständig“, berichtet Sibylle Donath weiter.

Typische Anlaufstellen wie die Tourist-Information oder die St.-Georgen-Kirche haben jetzt schon wieder Besucherzahlen wie in einer normalen Hauptsaison. Über 1000 Besucher sind zur Zeit jeden Tag in St. Georgen. Und am Wochenende erwartet sie noch mehr Touristen. „Das ist immer wetterabhängig, sobald das durchwachsen ist, ist die Stadt auch voll.“

Lesen Sie auch

Von Nicole Hollatz