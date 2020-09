Wismar

Handball, Fußball, Leichtathletik, Boxen, Akrobatik, Segeln – Wismar hat schon einige Sportler herausgebracht, die es in Nationalmannschaften und zu internationalen Titeln geschafft haben.

Aktuell sind sportliche Aushängeschilder rar gesät. Mit Malte Ullerich reift ein neues Talent heran. Der Volleyballer wurde für die am heutigen Sonnabend beginnende U-18-Europameisterschaft in der Halle nominiert.

Letzte große Hürde genommen

Malte Ullerich bei einer Sprungaufgabe. Der Wismarer spielt für die deutsche U-18-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Italien. Quelle: privat

Die Titelkämpfe werden bis zum 14. September in Italien ausgetragen. Der 17-jährige Wismarer hat in dieser Woche die letzte große Hürde genommen. Vom 14er-Kader wurden noch zwei Jungs aus dem Aufgebot gestrichen.

Malte Ullerich ist dabei. „Ich bin megaglücklich über die Nominierung“, sagt der zwei Meter große Mittelblocker.

Mutter Antje ist großer Fan

Zu seinen größten Fans zählt Mutter Antje. „Ich habe gehofft, dass er dabei ist, jetzt freue ich mich riesig.“ Sie selbst hat von 1982 bis 1988 in der 1. DDR-Oberliga – der damals höchsten Spielklasse – Volleyball für den SC Traktor Schwerin gespielt. Knorpelschäden in den Knien zwangen sie dazu, mit dem Leistungssport aufzuhören. „Ich wollte nie, dass meine Kinder meinen Sport machen. Das hat sich so ergeben“, erzählt die Wismarerin. Auch Tochter Lena (19) hat sich der beliebten Sportart verschrieben, aber eher auf Freizeitniveau.

Zufällig zum Volleyball

Malte, erzählt die Mutter, ist eher zufällig zum Volleyball gekommen. Der Junge aus der Seeblick-Grundschule hatte zunächst mit Fußball angefangen und sich später der Leichtathletik verschrieben. Mit der 5. Klasse wechselte er in die Sportklasse der Goethe-Gesamtschule. Sportlehrer Detlef Thormann konnte ihn für Tischtennis begeistern. Außerdem fing er als Elfjähriger mit dem Volleyball beim PSV an. Der vor wenigen Tagen leider viel zu früh verstorbene Frank-Peter Reichelt hat Malte für den Volleyballsport begeistert und war einer seiner Förderer.

In den großen Sommerferien nach der 6. Klasse nahm Malte Ullerich an einem Volleyballcamp beim SSC Schwerin teil. Dort fiel er den Trainern auf. Danach ging es ganz schnell. Er wechselte zum Sportgymnasium in die Landeshauptstadt.

Vielleicht werde ich mal Olympiasieger

Wenig später war in einem „Gesicht des Tages“ in der OZ über Malte Ullerich zu lesen: „Ich versuche, in Schwerin mein Bestes zu geben. Vielleicht werde ich mal Olympiasieger.“

Heute sagt die Mutter über ihren Sohn: „Der Traum von der Nationalmannschaft und von Olympia lebt total bei ihm.“ So komme mal ein Gläschen Sekt überhaupt nicht infrage.

12 Mannschaften spielen um den Titel

Seit Anfang August hat sich das U18-Nationalteam im olympischen Trainingszentrum Kienbaum bei Berlin wegen Corona abgeschottet auf die Europameisterschaft vorbereitet. Am Donnerstag ging es ins süditalienische Lecce zu den Titelkämpfen. Der Ausgang ist ungewiss. Zwölf Mannschaften spielen um den Titel. Deutschland trifft in der Vorrunde auf die starken Mannschaften aus Frankreich, Polen und Russland. Das Ziel ist die Qualifikation zur U-18-Weltmeisterschaft und/oder zur Jugendolympiade.

Der Kontakt zu Malte während der EM ist schwierig. Die Jungs sind auf ihren Sport fokussiert und bekommen ihre Handys nur zu bestimmten Zeiten. „Ich drücke Malte und der Mannschaft die Daumen“, ist Antje Ullerich gespannt. Nach Möglichkeit verfolgt sie die Spiele ihres Sohnes. Wegen Corona ist das jetzt nicht möglich.

Wechsel zum VC Olympia Berlin

Bei Malte rückt der Volleyball noch mehr in den Mittelpunkt seines Lebens. Inzwischen ist er zum Verein VC Olympia Berlin gewechselt. Der Bundesstützpunkt für den Volleyball-Nachwuchs will die Talente innerhalb von drei Jahren an die 1. Bundesliga heranführen. Malte absolviert in Berlin eine duale Ausbildung, möchte sein Abitur machen, parallel steht Beach- und Hallenvolleyball auf dem Programm.

Doch jetzt gilt alle Konzentration der Europameisterschaft. Die OZ wünscht viel Erfolg.

Von Heiko Hoffmann