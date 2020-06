Vollsperrung in Glasin an der A 20: Nach Tiefbauarbeiten wird Straße erneuert  

Glasin

Seit einer Woche sind die Arbeiten im Dorf für einen neuen Schmutzwasserkanal in Gange. Der Zweckverband Wismar investiert hier fast 474 000 Euro, die Gemeinde Glasin ist mit 52 000 Euro für eine neue Regenentwässerung beteiligt. Im Anschluss soll die Landesstraße 101, die durchs Dorf führt, eine neue Asphaltdecke erhalten. Die Gesamtkosten betragen rund 668 000 Euro.

Für die etwa 600 Meter lange Baustelle muss die Ortsdurchfahrt gesperrt werden. „Der Zweckverband riegelt das Dorf ab“, teilt Einwohnerin Barbara Evermann mit. Die Vollsperrung erfolge nach ihren Informationen „ohne Beteiligung der Einwohner in Form einer Bürgerversammlung“. Die Glasinerin beklagt die Folgen, „dass große Ortsteile für Feuerwehr, Rettungs- und Pflegedienste nicht erreichbar sind und Gewerbetreibende nach Corona nun mit weiteren Einnahmeausfällen zu rechnen haben“.

Zweckverband hat Anwohner angeschrieben

Grit Glanert, Verbandsvorsteherin des Zweckverbandes, versichert gegenüber der OZ, dass die betreffenden Anlieger im Vorfeld informiert worden sind. „Zum einen durch die Bürgermeisterin, die von Anfang an in die Baumaßnahme einbezogen war, und zum anderen durch entsprechende Anschreiben von uns. Eine Bürgerversammlung konnten wir wegen Corona nicht durchführen.“

Im Zweckverband sei man sich bewusst, dass es eine komplizierte Umleitung ist. „Es gibt keine andere Möglichkeit. Aber sie ist rechtzeitig bekanntgegeben und ausgeschildert worden“, betont Grit Glanert. Sie weist zudem darauf hin, dass es eine gemeinsame Maßnahme mit dem Straßenbauamt Schwerin ist. „Wir bauen den Schmutzwasserkanal nur deshalb, weil das Straßenbauamt die Fahrbahn der Landesstraße erneuern will. Und die muss gemacht werden.“

Die Verbandsvorsteherin ist zuversichtlich, dass die Bauarbeiten in der Ferienzeit über die Bühne gehen. „Wir haben mit der Firma Strabag einen sehr guten Vertragspartner, der das Vorhaben in bester Qualität und fristgerecht abschließen wird.“

„Das weiß doch hier jeder im Dorf“

Auch Einwohnerinnen bestätigen, dass die Baumaßnahme bekannt war. „Das weiß doch jeder hier im Dorf“, meint Gerda Sternberg. Die Rentnerin habe zwar kein Schreiben erhalten, „das muss ich ja auch nicht in meinem Alter, aber meine Nachbarin hat eins“. Es sei vor gut drei Wochen gekommen, berichtet Eva-Maria Buchholz. Darin wird über die Vollsperrung der Landesstraße, die zugleich die Dorfstraße ist, vom 22. Juni bis zum 2. August informiert. Danach soll die L 101 einspurig befahrbar sein.

Angelika Dumonti verweist sogar auf das Schreiben des Zweckverbandes, der einen öffentlich bestellten Gutachter beauftragt hat, Fotos von den Gebäuden und Grundstücksanlagen an der Dorfstraße zu machen als Beweissicherung für eventuell zu erwartende Bauschäden. „Das finde ich in Ordnung“, sagt die Hauseigentümerin, „falls unser Haus durch die Bodenerschütterungen Risse erhält, ist klar, dass vorher alles in Ordnung war.“

Baufirma will Durchlässigkeit im Ort ermöglichen

Auch Bürgermeisterin Ute Marx ( CDU) dementiert, dass die betreffenden Anwohner und Gewerbetreibende nicht informiert gewesen sein sollen. Sie habe mit etlichen gesprochen und in der öffentlichen Gemeindevertretersitzung bekanntgegeben, dass es zu Behinderungen kommen wird. Die Vollsperrung gelte aber vor allem für den Durchgangsverkehr.

„Die Baufirma will versuchen, die Baustelle soweit wie möglich durchlässig zu lassen innerhalb des Ortes. Die Anwohner sollen jederzeit rein- und rauskommen. So bin ich informiert. Natürlich gibt es Beschränkungen, keine Frage. Man muss mal ein Stück zu Fuß gehen. Oder wenn ein Bagger auf der Straße steht, dann muss man eben ein paar Minuten warten, bis er Platz macht“, meint die Bürgermeisterin. Das sei bei Bauarbeiten unumgänglich.

Nach Angaben der Bauleute werde die Straße alle 100 Meter aufgefräst, um die neuen Leitungen zu verlegen. Im Anschluss wird der Graben sofort wieder geschlossen.

Probleme der ersten Tage behoben

Ute Marx räumt ein, dass es zu Beginn der Bauarbeiten Probleme gab. „Die ersten ein, zwei Tage kam die Feuerwehr tatsächlich nicht raus, weil die Arbeiten an der Querung begonnen haben. Aber wir wussten nicht, wo die Baufirma anfängt, welches Loch sie zuerst buddelt. Dann haben wir andere Wege für die Feuerwehr benannt und außerdem geregelt, dass die Feuerwehr Neukloster gleich mit alarmiert wird. Inzwischen hat die Baufirma zugesichert, Stahlplatten über die Gräben zu legen, wenn die Feuerwehr ausrücken muss“, informiert die Bürgermeisterin.

Die Kanalbauarbeiten erfolgen an mehreren Stellen gleichzeitig, hier am Feuerwehrgerätehaus. Quelle: Haike Werfel

Auch mit der Müllabfuhr habe es gehapert, was für Aufregung bei den Bewohnern sorgte. In der einen Straße kam sie ein, zwei Tage später, in der anderen werde der Müll in dieser Woche entsorgt. „Ich habe schon mit dem Abfallwirtschaftszentrum gesprochen. Ja, zu Anfang muss sich erstmal alles einschütteln“, sagt die Bürgermeisterin.

Von Haike Werfel