Vom Campus aufs Meer: So lernen Studenten das Segeln in der Wismarbucht

Wismar

Nachmittags mit dem Boot auf das Wasser, auf die Ostsee, die Wismarer Bucht von der anderen Seite sehen, baden gehen im Sommer. Klingt verlockend, nur verfügen Studenten meist über keine Segelboote, weil die etwa so viel kosten wie 50 Waschmaschinen, einen Liegeplatz benötigen sowie viel Pflege und Fachkenntnis. Man muss ein Segelboot überhaupt erst fahren können.

Um Studierenden das Segeln dennoch zu ermöglichen, ihnen die Gelegenheit zu geben, die Fahrt über das Wasser kennenzulernen, ist 2012 der „Akademische Segelverein Wismar“ (ASW) an der hiesigen Hochschule gegründet worden – initiiert von Dr. Michael Heinrichs, der im September 2015 leider verstarb.

Spaß und Erfahrung statt amtlicher Lizenz

Patrick Spichal, ehemaliger Student an der Hochschule Wismar, trat vor drei Jahren dem Segelverein bei, zur Vorbereitung auf seinen Sportbootführerschein. Das, was ihn am Segeln begeistert, ist die Ruhe auf dem Wasser. „Es läuft kein lauter Motor nebenher, man kann abschalten und dank des lückenhaften Mobilfunknetzes in Deutschland ist man auf dem Wasser auch nicht erreichbar.“

Die Prüfungen zum Sportbootführerschein hat er mittlerweile abgelegt – allerdings wurde diese nicht vom ASW abgenommen. Der Verein vermittelt lediglich die Segelpraxis und hat sich dabei dem Ziel verschrieben, „segelinteressierten Studenten und Nicht-Studenten die Freude am Segeln näherzubringen“. Erfahrung zu sammeln, Spaß und Gefallen am Segeln zu finden, stehe dabei im Mittelpunkt, keine amtlichen Lizenzen zum Bootfahren.

Wismarbucht – Gewässer für Segelanfänger

Die Wismarbucht erweist sich dabei als sehr fahrfreundliches Gewässer für Segelanfänger: Sie liegt sehr geschützt zwischen dem Klützer Winkel, der Insel Poel und Walfisch, alles ist innerhalb weniger Stunden erreichbar. Allein fünf Naturschutzgebiete befinden sich entlang der Küste. Und auf dem Rückweg des Segelausflugs „gibt es manchmal noch ein Fischbrötchen in Timmendorf“, erzählt Patrick Spichal.

Der Verein Der Akademische Segelverein Wismar (ASW) wurde im Jahre 2012 an der Hochschule Wismar als eigenständiger, eingetragener Verein gegründet. Seitdem wächst er stetig und umfasst mittlerweile etwa 100 Mitglieder. Ziel ist es, segelinteressierten Studenten und Nichtstudenten die Freude am Segeln näherzubringen. Die Mitglieder sammeln regelmäßig Erfahrung auf dem Wasser und lernen, mit Boot, Wasser und Wind umzugehen. Der Spaß soll dabei nie zu kurz kommen. Mehrmals im Jahr werden mehrtägige Törns mit der „Wings of Wismar“ auf der Ostsee durchgeführt. Je nach Wind geht es bis nach Kiel, Rostock, Heiligenhafen sowie nach Dänemark oder Schweden. Alle vereinseigenen Boote haben ihren Liegeplatz in direkter Nähe zur Altstadt. Außerhalb der Saison kümmern sich die Mitglieder gemeinsam um die Boote, die mitunter sehr pflegebedürftig sind. Kommen genug Interessenten zusammen, bieten wir unseren Mitgliedern auch Kurse zur Vorbereitung auf den Sportbootführerschein See oder das SRC-Funkzeugnis an. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite: https://www.akademischer-segelverein-wismar.de

Der Verein selber besitzt eine kleine Flotte, bestehend aus drei Segelbooten: Die „Wings of Wismar“ ist das älteste und größte der Schiffe. Sechs Menschen haben Platz auf dem Seekreuzer und jeweils eine eigene Koje. Das ist wichtig, denn mit diesem Schiff werden auch die größeren Törns unternommen, bei denen die Teilnehmer mehrere Tage lang über die Ostsee segeln. Die beiden weiteren Segelboote sind vom gleichen Typ, zwei sogenannte Dyas, wodurch es möglich ist, sich auch innerhalb des Vereins zu messen.

Saisonstart ist in der Corona-Zeit ungewiss

Ende März werden die Boote für gewöhnlich ins Wasser gelassen. Wie es sich dieses Jahr ergibt, ist noch ungewiss. Bislang sind die Häfen geschlossen, Vereinsaktivitäten dürfen nicht stattfinden. Die Vereinsmitglieder hoffen natürlich trotzdem auch dieses Jahr aufs Wasser zu dürfen – denn für gewöhnlich beginnt erst jetzt der eigentliche Vereinsalltag: Außerhalb der Saison muss sich um die Instandhaltung der Boote gekümmert werden. Jetzt würde gesegelt.

Jeden Mittwoch findet die sogenannte Mittwochsregatta statt, bei der die Vereinssegler gegen andere Segler aus der Wismarer Bucht antreten. Nebenher läuft die Woche über Regattatraining – Manöver werden durchgegangen und trainiert. Im Sommer fährt man mit dem Boot manchmal zum Baden raus.

Segeltörn mit „Wings of Wismar “

Patrick Spichal, der mittlerweile im Vorstand des Vereins ist, erzählt noch von einem Segeltörn mit der „Wings of Wismar“ nach Dänemark. Die Idee dazu kam ihm zusammen mit Kommilitonen beim Grillen. Eine Woche waren sie dann unterwegs, vorbei an Fehmarn und Lolland, zu den Kreidefelsen von Möns Klint. Sie ankern in Küstennähe, können mit einem Schlauchboot das nahe Ufer erreichen oder schlafen auf dem Wasser, fahren auch ab und an in einen Hafen ein, erleben Natur und Städte.

Einmal erhebt sich das Wetter gegen sie, eine Starkwetterfront kommt ihnen entgegen – souverän passt die Crew das Segel an und ändert den Kurs. „Auch das lernt man beim Segelverein, mit dem Wetter richtig umzugehen.“ Die Gruppe kehrt trocken und heil in den Wismarer Hafen heim, mit einem Kopf voller Bilder und Erinnerungen, die bleiben.

Von Alexander Schmidt