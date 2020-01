Von Aida bis Yara: Das sind die 100 größten Unternehmen in MV

Rostock

MV ist nicht nur das perfekte Urlaubsziel – auch Arbeitssuchende werden an der Küste fündig. Und das vor allem in Mecklenburg: Von den 100 mitarbeiterstärksten Unternehmen des Landes sitzen die meisten – nämlich 57 – im westlichen Teil. Allein 21 Firmen haben ihren Sitz in der Hansestadt Rostock und bieten insgesamt 33 000 Menschen eine Arbeit.

Das zeigt die neueste Untersuchung der Nord LB, welche nicht nur die größten Firmen auflistet, sondern auch die mit dem meisten Umsatz. Grundlage der Statistik sind die Zahlen des Geschäftsjahres 2018, die der Nord LB auf freiwilliger Basis von den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.

Maritime Unternehmen belegen Spitzenplätze

Wie es sich für ein Küstenland gehört, sind zwei maritime Arbeitgeber ganz vorn mit dabei: Die Kreuzfahrtreederei Aidaführt das Ranking wie gewohnt an, beschäftigte im Jahr 2018 insgesamt 11 140 Mitarbeiter, was einen Zuwachs von rund 16 Prozent bedeutet.

In MV gibt es viel zu tun: Die 100 größten Unternehmen des Landes beschäftigten allein im Jahr 2018 rund 95 500 Mitarbeiter. Das belegt eine Statistik der Nord LB.

Die MV Werftenschaffen es nach dem 12. Platz im Vorjahr erstmals in die Top-Ten. Das Unternehmen landet nicht nur auf Platz 9, sondern konnte auch prozentual den größten Mitarbeiterzuwachs verbuchen: 830 neue Beschäftigte stellten ein Plus von mehr als 50 Prozent dar. Das liege laut Unternehmenssprecher Stefan Sprunk nicht nur an der Tarifbindung.

„Gutes Einkommen nicht die Hauptmotivation“

„Gutes Geld ist natürlich ein gutes Argument, aber nicht die Hauptmotivation unserer Bewerber in den letzten Jahren. Es ist vor allem das Interesse, an unseren beeindruckenden Schiffsprojekten mitzuarbeiten“, so Sprunk.

Positive Nachrichten über die Werften in MV, die im Land und europaweit verbreitet wurden, hätten das Interesse erhöht „und über 6000 Bewerbungen in den letzten fast vier Jahren generiert“, erklärt der Sprecher. So wurden in diesem Zeitraum 1600 neue Mitarbeiter eingestellt, darunter 300 Auszubildende. „Ende 2019 waren wir bereits bei 3000 Kollegen – weitere Neueinstellungen folgen auch in 2020“, erklärt Stefan Sprunk.

Unter den Neueinstellungen wären viele Rückkehrer, aber auch immer mehr internationale Mitarbeiter. Philosophie des Unternehmens sei es, nicht in die Klagen über den Fachkräftemangel einzusteigen. „Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und wollen es so auch nach außen zeigen, um Bewerber für uns zu begeistern“, sagt der Sprecher.

Dicht hinter der Werft liegt im Ranking auch die Deutsche Seereederei Rostock, die ihre Zahlen wieder für die Auswertung zur Verfügung stellte und mit 1769 Mitarbeitern auf Platz 11 landete.

Egger aus Wismar : Top bei Mitarbeiter- und Umsatzzahlen

Knapp an den Top 20 vorbeigeschrammt ist die Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbHund Co. KG. Mit 950 Beschäftigten – 100 mehr als im Jahr davor – belegt die Firma Platz 21. Das Familienunternehmen hat aktuell 19 Standorte weltweit. „In Wismar wird das gesamte Fußbodensortiment hergestellt und in circa 100 Länder verkauft“, sagt Ralf Lorber, Geschäftsführer des Mecklenburger Standortes. Die MV-Niederlassung hätte sich in den letzten 20 Jahren erfolgreich zu einem der wichtigsten Fertigungsstandorte für Laminat-, Komfort- und Designböden entwickelt.

Dass der Kurs des Unternehmens erfolgversprechend ist, zeigt auch die ebenfalls von der Nord LB veröffentlichte Liste der umsatzstärksten Unternehmen Mecklenburg-Vorpommerns. Dort belegt Egger sogar Platz 12 – mit 370 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2018.

Die Entwicklung der Mitarbeiterzahlen sei weiter positiv: „Eine neue Fertigungslinie führte nochmals zu einem kleinen Anstieg in 2019“, so Ralf Lorber. Derzeit wären am Standort Wismar etwas mehr als 1000 Menschen beschäftigt. „Zudem werden fast alle Arbeitsplätze mit eigenen Mitarbeitern besetzt und der Anteil von Leiharbeitern weiter reduziert“, erklärt der Geschäftsführer.

Bikeleasing, flexible Arbeitszeit und Gesundheitstage

Michael Moser, der Personalleiter am Standort Wismar, weiß, was sein Unternehmen zu einem guten Arbeitgeber macht: „Neben der Bezahlung sind das Gesamtpaket und die Rahmenbedingungen in den Fachbereichen entscheidend, um Fachkräfte für uns zu gewinnen“, sagt er und zählt Angebote wie Bikeleasing oder das umfangreiche Gesundheitsmanagement für die Mitarbeiter auf. Auch verschiedene Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung sowie die regelmäßig stattfindenden Sommerfeste sowie Familien- und Gesundheitstage seien Punkte, die in die Akquise von neuem Personal hineinspielen.

Trotz vieler Leistungen und Maßnahmen, sei es auch für Egger zunehmend schwerer, geeignete Mitarbeiter zu finden. „Dies ist uns aufgrund der demografischen Entwicklung bewusst und wir haben an einigen Stellen nachjustiert“, sagt Moser. So sei unter anderem die Ausbildungswerkstatt vor vier Jahren erneuert und deutlich erweitert worden. Zudem sei das Unternehmen auf vielen Messen und Veranstaltungen präsent.

Selbst Personal ausbilden statt schwieriger Fachkräftesuche

Aktuell stamme der größte Teil der Egger-Belegschaft aus der Region. „Zunehmend gewinnen wir Fachkräfte, die überregional tätig waren und hier ihre Wurzeln haben, also wieder in die Heimat zurückkehren“, sagt Personalchef Moser.

In einzelnen Spezialbereichen der Instandhaltung stünde der Betrieb im Wettbewerb mit sehr vielen Unternehmen. „Dies ist ein Effekt, der bereits deutschlandweit festzustellen ist“, so Moser. Das Familienunternehmen zieht deshalb die Konsequenzen daraus und will in diesen Berufen verstärkt selbst ausbilden.

„Zufriedene Kollegen leisten die beste Arbeit“

Um drei Plätze verbessert hat sich die Dassower Euroimmun AG, die Platz 26 belegt. Das ist aber nicht der einzige Grund für Freude im Unternehmen: „In unserem Bereich der Labordiagnostika gehören wir zu den Marktführern – wegen unserer innovativen Produkte und der Arbeit all unserer Kollegen“, sagt Personalvorstand Susanne Aleksandrowicz. Die Mitarbeiter – auch in MV – entwickeln, produzieren und vertreiben Reagenzien, Software und Automatisierungssysteme.

„Auch dieses Jahr werden wir weiter einstellen, um neue innovative Projekte vorantreiben zu können“, sagt sie. Die Firma biete interessante Aufgaben in mehr als 60 verschiedenen Berufsbildern. „Wir suchen ausdrücklich Kollegen, die eigene Ideen einbringen, herausfordernde Aufgaben übernehmen und Verantwortung tragen wollen“, so Aleksandrowicz.

Die mehr als 800 Mitarbeiter könnten nicht nur die frische Küche der Betriebsrestaurants genießen, sondern auch viele weitere Angebote: von Kunst und Kultur über Betriebssport und Physioservice, bis hin zu Events wie dem Sommerfest. Am Standort Dassow gebe es zudem einen Betriebskindergarten. „Wir leben eine offene und familiäre Unternehmenskultur, die durch Geben und Nehmen geprägt ist. Zufriedene Kollegen leisten die beste Arbeit, das ist uns bewusst“, erklärt das Vorstandsmitglied.

Yara AG Poppendorf: Neueinsteiger als Schlusslicht

Während die ersten drei Plätze des Nord LB-Rankings der größten Arbeitgeber gleich geblieben sind, sieht das auf den unteren Rängen anders aus: Das Büro für Sicherheit und Dienstleistungen Schwerin mit 273 Mitarbeitern belegt Platz 98 und ist genauso neu in der Auflistung, wie die Deutsche Bahn AG Rostock, die mit 267 Angestellten Platz 99 belegt. Das Schlusslicht stammt aus dem Landkreis Rostock und ist ebenfalls ein Neueinsteiger: Mit 263 Mitarbeitern rückte das Poppendorfer Düngemittelwerk Yara auf Platz 100 auf.

Von Claudia Labude-Gericke