Von Berlin nach Wismar: Kosmetikerin eröffnet Studio in der Altstadt

Wismar

Susann Rumprecht hätte wohl kaum einen schwereren Start in die Selbstständigkeit haben können: Als sie im November 2021 ihr Kosmetikstudio im Herzen der Wismarer Innenstadt eröffnet, bestimmt die Corona-Pandemie die Schlagzeilen. Die 41-Jährige befürchtet: Kaum jemand wird jetzt bei ihr Behandlungen buchen. „Ich hatte einige schlaflose Nächte“, erzählt sie. Denn die 41-Jährige hat viel Geld investiert, um ihren Traum zu verwirklichen. Vier Monate baut sie mit ihrem Vater Bernd Kipke (70) und Firmen aus der Region die Räumlichkeiten am Markt um. Ideen holt sie sich dafür auch von Studenten der Hochschule Wismar. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ihr Kosmetikinstitut ist eine Wohlfühloase geworden inmitten der quirligen Einkaufspassage.

Studio befindet sich direkt am Markt

Aus den Fenstern sind die Geschäfte hinter dem Rathaus zu sehen – allerdings nicht der Blumenladen. Doch von dem steht ein bunter Strauß in der Vase. „Ich liebe Schnittblumen“, sagt Susann Rumprecht und lacht: „Der Blumenladen war mit ein Grund für die Auswahl der Räumlichkeiten.“ Die gehören zum Haus am Markt 2. In dem befindet sich auch die traditionsreiche Ratsapotheke. Zurzeit ist beides mit einem Baugerüst verhüllt und macht den Start ins Jahr 2022 für Susann Rumprecht auch nicht leichter. Doch ihr Strahlen und ihre gute Laune hat die staatliche geprüfte Kosmetikerin behalten. Sie ist glücklich mit ihrem Studio – jetzt müssen nur noch viele Kunden kommen.

Wasseranschluss wurde extra verlegt

Angefangen hat sie wegen der Corona-Pandemie zunächst nur mit der Fußpflege. Für die hat sie ein separates Zimmer eingerichtet – inklusive Wasseranschluss. Den hat sich Susann Rumprecht extra verlegen lassen – auch ins Zimmer nebenan mit der Massageliege. Die Praxisräume hätten sie sofort überzeugt. „Ich wusste auf den ersten Blick, hier soll mein Studio rein“, erzählt sie. Im Mai 2021 habe sie sich die Zimmer zum ersten Mal angeschaut, im August den Mietvertrag unterschrieben. Sie will noch einmal neu durchstarten. Bis dahin hat die gebürtige Schwerinerin bei der Werft gearbeitet. Sie hat in Berlin Betriebswirtschaftslehre studiert und ist für den Job vor einigen Jahren nach Wismar gekommen. Und weil ihr Vater krank gewesen ist und sie sich mit um ihn kümmern wollte.

Die Stadt kennt sie seit ihrer Kindheit. Ihre Familie hat die Sommer auf einem nahegelegenen Campingplatz verbracht. Sie fühlt sich wohl an der Ostseeküste und hat auch die Arbeit auf der Werft gerne gemacht. Doch als die Belegschaft wegen der Corona-Pandemie in Kurzarbeit geschickt wird und keine Besserung in Sicht ist, wagt die Mutter einer 14-jährigen Tochter die Rückkehr in ihren alten Beruf und den Schritt in die Selbstständigkeit.

Wismar ist nicht so anonym wie Berlin

Schon seit 2003 ist sie staatlich geprüfte Kosmetikerin. Während ihres Studium hat sie in einem kleinen Berliner Studio gearbeitet und auf dem Prenzlauer Berg gewohnt. Den Umzug nach Wismar hat sie nicht bereut. „Es ist hier nicht so anonym wie in der Großstadt Berlin.“ Auch ihre Tochter habe sich gut eingelebt und Freunde gefunden. Außerdem wohnen ihre Eltern und ihre Schwester in der Nähe. Nun fehlt nur noch der berufliche Erfolg: „Ich mag mich gerne um andere kümmern“, erklärt Susann Rumprecht ihre Motivation für ein eigenes Kosmetikstudio. In dem bietet sie auch Massagen an.

Krebspatientinnen sollen „verwöhnt und unterstützt“ werden

Künftig sollen onkologische Kosmetikbehandlungen dazukommen. Gemeinsam mit Frisörin und Zweithaar-Spezialistin Margit Skowronek und der Permanent-Make-up-Expertin Beate Drolshagen wollen sie sich um Frauen kümmern, die an Krebs erkrankt sind. „Wir wollen sie in der schweren Zeit verwöhnen und unterstützen“, so Susann Rumprecht. Aus diesem Grund hat sie auch kein Studio im Erdgeschoss gewählt, sondern in der ersten Etage. Die Kundinnen sollen sich nicht beobachtet fühlen.

Eine weitere Idee ist, Kosmetik- und Massage-Behandlungen für Kinder anzubieten – alleine oder zusammen mit ihren Müttern oder Vätern. „Durch die Corona-Pandemie haben junge Leute seelisch einiges mitgemacht. Mit meinen Behandlungen erleben sie eine schöne Zeit.“ Susann Rumprecht selbst entspannt beim Kajak-Fahren und Reisen. Sie liebt das Baltikum – ihr Großvater stammt aus Litauen. Und natürlich geht sie auch hin und wieder in ein Kosmetikstudio, um ihrer Seele eine Auszeit zu gönnen. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 038 41 / 22 41 747.

Von Kerstin Schröder