Von Bethlehem nach Neukloster: Friedenslicht wird bei Christvesper verteilt

Es sieht es aus wie ein ganz normales Kerzenlicht. Doch es ist etwas Besonderes und hat eine richtig weite Reise hinter sich: das Friedenslicht. Es kommt immer vor Weihnachten direkt aus Bethlehem und wird weltweit verteilt – in diesem Jahr hat es Neukloster erreicht. Und von der Christvesper am 24. Dezember kann es sich jeder mit nach Hause nehmen.

„Die Idee, das Friedenslicht auch zu uns zu holen, stammt von Anett Assmann, die mich bei den Vorbereitungen für den Familiengottesdienst darauf angesprochen hat. Ich fand die Idee toll und habe sie mit meinem Mann umgesetzt“, erzählt Renate Maercker aus Büschow. Verteilt werde das Friedenslicht seit 1986, seit 1994 auch an „alle Menschen guten Willens“ in Deutschland.

Entzündet wird es jedes Jahr vor dem dritten Advent durch ein anderes „Friedenslicht-Kind“ in der Geburtsgrotte Jesu. Von Bethlehem reist es dann nach Tel Aviv. Von dort fliegt es nach Wien und fährt anschließend weiter mit dem Nachtzug in verschiedene europäische Städte. Bis zum Heiligabend wird es weitergegeben und so immer mehr die Breite gestreut.

Kurier hat überall nach dem Licht gesucht

Eine dieser Aussende-Feiern fand im Hamburger Michel statt. Doch die Stadt an der Elbe war den Maerckers zu weit weg, um von dort eine brennende Kerze nach Neukloster zu transportieren. Doch vom Bad Doberaner Münster wurde ein Kurier gesandt, der das Licht holte. Und dorthin sind sie dann gefahren. Dabei erfuhren sie auch, dass der Kurier zu spät im Hamburger Michel erschienen und die Kirche bereits verschlossen war.

Doch ohne das Friedenslicht wollte er nicht wieder nach Hause fahren. Also fuhr er sämtliche Hamburger Kirchen ab, doch noch niemand hatte es. Nicht einmal die Bischofskanzlei. Schon fast verzweifelt fiel ihm als allerletzte Möglichkeit die Bahnhofsmission ein und genau dort, wo die Armen der Armen versorgt werden, wurde er fündig.

Mit einer Laterne oder Kerze konnte sich im Münster jeder das Friedenslicht aus Bethlehem entzünden lassen, um es mit nach Hause zu nehmen. Renate und Martin Maercker haben das gemacht und verteilen das Licht nun in der Region der Kirchengemeinde Neukloster-Warin.

Zuhause wurde eine Sicherungskopie gezogen

„Als wir mit dem Licht nun nach Hause fuhren, war uns schon bewusst, dass so ein offenes Feuer, wenn auch in einer Laterne, im Auto nicht erlaubt ist. Aber wir durften es nicht mehr ausgehen lassen. Ich stellte die Laterne zwischen meine Füße und irgendwie, bei der Fahrt durch die Nacht, entfachte diese kleine Kerze ein ganz besonderes Licht in unserem Auto und damit eine ganz besondere Wärme, die bis in mein Herz drang“, erzählt Renate Maercker.

Zu Hause wurde als erstes von dem Licht aus Bethlehem eine „Sicherungskopie gezogen“, welche als weiße Kerze auf dem Fensterbrett in der Maerckerschen Küche in Büschow steht. Außerdem ist es ausgeliefert worden, unter anderem an Neuklosters Pastor Paul Glüer. Jeder, der das Friedenslicht zu sich nach Hause holen möchte, kann das tun. In Warin steht das Friedenslicht vor dem Pfarrhaus und in Neukloster wird es auf der Christvesper ausgegeben, die um 15 Uhr beginnt.

Von Kerstin Erz