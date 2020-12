Wismar/Boltenhagen

Immer mehr Menschen melden einen Nebenwohnsitz an der Ostsee zwischen Boltenhagen und Poel an. Grund dafür dürfte allerdings nicht allein die tolle Lage sein. Mit der Corona-Pandemie kam ab März auch die Corona-Landesverordnung, nach der touristische Reisen ins Land verboten waren. Nur wer einen Nebenwohnsitz vorweisen konnte, durfte einreisen. Ein Phänomen, das nun viele Badeorte beobachten: Plötzlich melden sich Hunderte mit Nebenwohnsitz in den Gemeinden an.

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr wurden nicht nur die Inseln abgeriegelt. Der Tourismus in ganz MV kam zum Erliegen. Ein Schlupfloch fanden diejenigen, die zum Beispiel eine Ferienwohnung besitzen und dort ihren Nebenwohnsitz gemeldet hatten. Viele, die nicht mit Nebenwohnsitz an der Ostsee gemeldet waren, haben dies nun geändert. Der Lockdown führte für viele Besitzer von Wochenend- oder Ferienhäusern fast direkt zu den Amtsverwaltungen.

Hunderte neue Nebenwohnungsbesitzer registriert

Im Amt Klützer Winkel, das für die Gemeinden Boltenhagen, Klütz, Damshagen, Kalkhorst, Zierow und Hohenkirchen zuständig ist, waren es ab März 480 neu angemeldete Nebenwohnsitze, wie die Verwaltung mitteilt. „Als Vergleich: 2019 waren es 74 neu angemeldete Zweitwohnsitze“, sagt Katrin Vullert, Leiterin des Fachbereichs Finanzen.

„Der Andrang war auch deutlich hier an der Verwaltung zu spüren. Es sind auffällig viele Leute mit auswärtigen Autokennzeichen vorgefahren“, erinnert sich Vullert. Die meisten neu angemeldeten Zweitwohnsitze verzeichnet bei dieser Welle das Ostseebad Boltenhagen. 231 Anmeldungen entfallen allein auf diese Gemeinde.

Gemeinde hätten lieber mehr Bürger mit Hauptwohnsitz

Allerdings wirkt sich die Vielzahl der Neuanmeldungen nicht unbedingt finanziell aus. „Viele haben vorher schon die Zweitwohnsitzsteuer bezahlt, ohne angemeldet zu sein“, sagt Katrin Vullert. „Sobald jemand eine Immobilie besitzt, über die er verfügen kann, wird die Steuer erhoben.“

Bei der Einreise im Frühjahr, als touristische Übernachtungen wegen der Corona-Landesverordnung verboten waren, habe ein Steuerbescheid aber nicht ausgereicht. Dazu musste offiziell ein Zweitwohnsitz angemeldet werden. Aber auch wenn die Kommunen dadurch weitere Steuereinnahmen haben, wäre ihnen ein Zuwachs an Bürgern mit einem Hauptwohnsitz wohl viel lieber. Anhand ihrer Zahl werden nämlich die Schlüsselzuweisungen, also Zahlungen vom Land, berechnet.

Insel Poel verdoppelt Steuern für Zweitwohnungen

Eine OZ-Anfrage, ob sich seit Pandemiebeginn mehr Menschen mit Nebenwohnsitz auf der Insel Poel gemeldet haben, lässt die Inselverwaltung bislang offen. In der vergangenen Woche traf die Gemeindevertretung des Ostseebades allerdings eine drastische Entscheidung für Zweitwohnungsbesitzer: Sie müssen ab Januar mit einer deutlichen Steuererhöhung für ihre Nebenwohnungen rechnen.

Die OZ berichtete bereits in der vergangenen Woche: Dem Finanzausschuss der Inselgemeinde wurde von der Verwaltung aufgrund von Steuersätzen anderer Gemeinden eine mögliche Erhöhung zwischen 12 und 20 Prozent vorgeschlagen. Der Ausschuss hatte sich einstimmig für 20 Prozent ausgesprochen. Die Gemeindevertreter sind dem gefolgt.

Die Anhebung bedeutet für die Betroffenen eine Verdopplung. Ein Beispiel: Für eine Zweitwohnung mit 60 Quadratmetern sind bisher jährlich 397,44 Euro fällig. Künftig sind es 794,88 Euro. Mit Stand 15. Dezember 2020 sind 2495 Einwohner mit Erstwohnsitz und 544 mit Nebenwohnsitz auf der Insel gemeldet.

Meiste Nebenwohnungsbesitzer in Wismar kommen nicht aus MV

In der Hansestadt Wismar hat die Zahl der Nebenwohnsitze im Vergleich zum vergangenen Jahr zwar auch zugenommen, aber in viel geringerem Maße. Aktuell sind 1728 Nebenwohnungen in der Stadt gemeldet. Zum gleichen Zeitpunkt 2019 waren es genau 1700. Die allermeisten kommen allerdings nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. „Stand 21.12.2020 haben 1680 Personen den Hauptwohnsitz außerhalb von MV“, teilt Andreas Nielsen aus der Pressestelle der Hansestadt Wismar mit.

Von Malte Behnk und Michaela Krohn