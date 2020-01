Von Kaninchen-Durchfall und Hunde-Schädel – darum ging es in der Kinder-Uni 

Am 28. Februar geht es bei der nächsten Kinderuni um das Thema „Von der Eizelle bis zum Kind – Wie wachsen wir eigentlich?“ Woher kommen die Babys und wie wachsen die eigentlich im Bauch der Mutter, wovon ernähren sie sich und wie kommen sie da raus? Hebammen werden die Fragen altersgerecht beantworten.

Um Kinderrechte weltweit geht es bei der Kinderuni am 27. März. Haben eigentlich alle Kinder die gleichen Rechte? Die Frage, wie lange eigentlich ein Stern lebt, wird am 24. April beantwortet, am 15. Mai geht es um das Thema Logik und logisches Denken.

Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren können an der Wismarer Kinderuni teilnehmen, die Vorlesungen im Hörsaal 101 im Hauptgebäude auf dem Wismarer Hochschulcampus beginnen um 15 und um 16.30 Uhr und dauern jeweils gut 45 Minuten, die Teilnahme ist kostenfrei. Eltern können im Hörsaal drüber die Vorlesungen live mitverfolgen.