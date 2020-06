Von Kindern für Kinder: Das ist Wismars neuer Reiseführer

Wismar

Wo kann ich in Wismar Fußball spielen? Wo gibt’s das beste Eis? Wo kann ich entspannt Fahrrad fahren? Und wo kann ich meine Eltern abgeben? Diese und viele Fragen mehr werden in dem neuen Kinderreiseführer für die Stadt Wismar beantwortet. Gemacht haben den Schüler der Seeadler-Klasse der „ Robert Lansemann“-Schule. Nun ist das knapp 200 Seiten starke Büchlein frisch aus dem Druck gekommen – pünktlich zur Urlaubssaison.

„Wir haben mehrere Monate für die verschiedenen Themen recherchiert. Und das hat richtig Spaß gemacht“, berichtet Alma Mira Cremer. Die Zwölfjährige sagt, dass die ganze Klasse sich darüber freue, den Stadtführer endlich in den Händen halten zu können, und stolz darauf sei. Ihr Klassenkamerad Titus Mack berichtet, wie alles anfing: „Unsere Klassenleiterin hatte sich zum Ende der 5. Klasse überlegt, welches neue Projekt wir starten könnten – und das ist es geworden.“

Reiseführer für Urlauber im Alter von 7 bis 14 Jahren

Neuer Stadtführer für Wismar: Das knapp 200 Seiten starke Büchlein ist nun in der Tourist-Information erhältlich. Jedes Exemplar hat eine unterschiedliche Vorder- und Rückseite. Quelle: Michaela Krohn

Die beiden Klassensprecher halten den kreativen Reiseführer nun in den Händen. Der Ratgeber richtet sich an Urlauber im Alter zwischen sieben und vierzehn Jahren. Die witzige Einleitung lässt schon erahnen, wie viel Spaß Kinder und Erwachsene mit dem Buch haben können: „Das braucht ihr doch wie Pickel und Stinkefüße! Schließlich habt ihr Handys und da kann man alles googeln. Kann man, aber gibt es da auch echte Tipps, was wirklich gut ist, was man unbedingt machen sollte ...“. Klassenleiterin Angela Schinke berichtet aus dem Schaffensprozess: „Einige Kinder kamen zunächst natürlich mit Rechercheergebnissen aus dem Internet an.“ Allzu gut fand man dies nicht. Und auch Stadtarchivar Nils Jörn sagt: „Wir wollten die persönlichen Tipps der Kinder zusammenstellen.“

Und das ist gelungen. Die Themen sind alphabetisch geordnet – von „Ach so – Alles mit A“ bis „Hamster mit Zahnweh – Alles mit Z“. Dabei sind Fahrradtouren, Kultur- oder Imbisstipps. Das Buch sei nicht nur für die Altersgruppe von sieben bis vierzehn interessant, fügt Nils Jörn an. Und: „Die Kinder haben den Reiseführer in ihrer Freizeit zusammengestellt“, berichtet Klassenleiterin Angela Schinke. Das sei nicht gang und gäbe. Alle Kinder in der Klasse hätten sich beteiligt und Beiträge recherchiert und geschrieben.

1000 Exemplare – erhältlich in der Tourist-Information

„Ich finde es gut, dass Kinder hier Empfehlungen für Kinder aufgeschrieben haben“, sagt auch Wismars Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD). Kinder sähen die Welt mit anderen Augen. Der Ratgeber sei eine tolle Ergänzung zum bereits bestehenden Angebot in den touristischen Einrichtungen. Zudem seien gerade jetzt wieder viele Familien in Wismar unterwegs.

Auch Welterbe-Amtsleiter Norbert Huschner zeigt sich begeistert zu dem neuen Reiseführer und hat gleich noch eine Idee: „Vielleicht können Kinder auch Stadtführungen für Gleichaltrige anbieten.“ Das zumindest wolle sich Klassenleiterin Angela Schinke überlegen. Denn im kommenden Schuljahr müsse sie wieder ein neues Projekt planen.

1000 Exemplare gibt es vom neuen Kinderreiseführer – unter anderem in der Tourist-Information in der Lübschen Straße. Die Reiseführer, die durch EU-Mittel mit dem Welterbe-Projekt „DUNC“ finanziert wurden, sollen kostenlos gezielt an Familien verteilt werden.

Von Michaela Krohn