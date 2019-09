Hornstorf

Der Freibeuter Rugbyclub Wismar hat einen gelungenen zehnten Geburtstag auf dem Sportplatz in Hornstorf gefeiert. Im Mittelpunkt standen die Spiele um den Pokalsieg von Mecklenburg-Vorpommern.

Freibeuter Christoph Rupp war der Mann des Tages. Er hatte sich sichtlich übernächtigt nach der Geburt seines zweiten Kindes aus dem Kreißsaal auf den Weg nach Hornstorf gemacht, um seine Mannschaft auf dem Platz zu unterstützen.

Schon am Freitagabend versammelten sich die Freibeuter an der Feuerschale, um die Ehemaligen zu begrüßen. Steffi Fich, eine der Gründerinnen der Rugbymannschaft, war eigens aus dem Fränkischen angereist.

Der Sonnabend stand ganz im Zeichen des Geburtstagsturniers, bei dem auch der diesjährige MV-Pokalsieger ermittelt wurde. In einer Atmosphäre der Sportlichkeit, der Fairness und Kameradschaft spielten die Freibeuter gegen die Dierkower Elche aus Rostock 0:22 und gegen Pokalsieger Fortuna Neuenkirchen 0:14 und belegten gastfreundlich den letzten Platz. Der Freude der Freibeuter über das erste Turnier der Saison tat das keinen Abbruch, sie hatten krachende Tacklings, starke Gedränge und klasse Gassen sichtlich genossen.

Freibeuter Wismar gegen Fortuna Neuenkirchen. Constantin Sommer legt den Ball zum offenen Gedränge ab, unterstützt durch Hamza Ashmote. Quelle: Franka Severin

Nach der Siegerehrung und dem traditionellen Boatrace (ein sportliches Trinkspiel), welches die Hausherren deutlich für sich entschieden, ging es ans Feiern. Bei „isotonischen“ Getränken, Wurst und Spanferkel sowie Musik und Tanz ließen die Versammelten den Tag Revue passieren und ausklingen. Vereinsvorsitzender Hannes Havran zeigte sich trotz seiner Rippenprellung zufrieden: „Wir haben einen tollen Tag erlebt. Das ist zum allergrößten Teil der Unterstützung aus den eigenen Reihen, aber auch den vielen Helfern bei der Versorgung und der Großzügigkeit der Sponsoren zu verdanken. Das war wirklich beeindruckend.“

Nach der Geburtstagsfeier bereiten sich die Wismarer Rugbyspieler nun wieder auf die Spiele in der Verbandsliga vor. Am 5. Oktober treffen sie mit der Spielgemeinschaft MV in Rostock auf den FC St. Pauli III.

Von Heinrich Severin