Von Schlagerfestival bis Repair-Café: Das ist in Wismar am Wochenende los

Die Karten auf den Tisch legen – das können Skatspieler am Freitag, den 14. Februar, in Krassow bei der Feuerwehr. Los geht der Preisskat um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt sechs Euro, zu gewinnen gibt es Fleischpreise.

Zum Valentinstag, 14. Februar, lädt das Stadtgeschichtliche Museum der Hansestadt Wismar zur After-Work-Führung „Kokett! Fächersprache im Rokoko“ ein. Der Abend entführt die Gäste ins 18. Jahrhundert. Die Historikerin Adina-Therése Kolenda hat sich mit vestimentärer Kommunikation, der „Sprache der Kleidung“, in verschiedenen Zeiten beschäftigt. Sie beleuchtet an diesem Abend insbesondere die Sprache des Fächers, der zum Flirten benutzt worden sein soll. Die Führung beginnt um 18.30 Uhr. Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Tanz im Club

Im Block 17 in Wismar steht am Freitag, den 14. Februar, Swing-Übungstanzen an. Die Gäste lernen dabei den Lindy Hop kennen. Jeder ist eingeladen, ob solo oder als Paar. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig, nur der Spaß am Tanzen. Los geht’s um 19.30 Uhr. Am Abend wird im Club weitergetanzt. Ab 22 Uhr gibt es auf zwei Etagen Musik. La(r)s Vegas legt eine Mischung aus 1990/2000er und Trash auf. Im Bauwagen sorgen derweil die Jungs vom Houserasten für Unterhaltung.

Wer es lieber klassisch mag, ist bei der Operetten-Revue des Primavera-Ensembles aus Berlin richtig. Die beginnt am Sonnabend, den 15. Februar, um 17 Uhr im Bürgerschaftssaal des Wismarer Rathauses. Zu erleben ist ein musikalischer Cocktail mit Wiener Charme, ungarischem Temperament und Walzermelodien, gewürzt mit feurigen Csárdásklängen und Berliner Witz und Humor.

Veronica Fischer singt im Theater

Einige Stunden später singt im Wismarer Theater Veronika Fischer. Zu ihrem 50-jährigen Bühnenjubiläum ist sie gerade auf Tour. Am Sonnabend präsentiert sie ab 20 Uhr mit ihrer Band ihre größten Hits und Lieblingssongs aus ihrer erfolgreichen Karriere wie „In jener Nacht“, „Klavier im Fluss“, „Der Clown“, „Auf der Wiese“, „Dass ich eine Schneeflocke wär“ und „Sommernachtsball“.

Einen der persönlichsten Songs ihrer Ausnahmekarriere steuert Veronika Fischer als Jubiläumstitel bei. „Bist du sicher“ heißt das Lied, welches Fischer ihrem Freund widmet, der erst Mitte des Jahrzehnts ganz unverhofft in ihr Leben trat. Karten gibt es im Wismarer Servicecenter der OSTSEE-ZEITUNG ( Mecklenburger Straße 28, Telefon 038 41 / 41 550).

Repair-Café für Interessierte

Am Sonntag, den 16. Februar, öffnet in Wismar das Repair-Café. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr sind dort alle Menschen, die defekte Dinge reparieren lassen möchten, willkommen. Reparaturexperten stehen im Treff im Lindengarten (TiL; Bauhofstraße 17, Wismar) mit ihrem Wissen und ihrer Geschicklichkeit zur Verfügung. Sie bitten darum, dass pro Person immer nur ein zu reparierender Gegenstand mitgebracht wird. So soll gewährleistet werden, dass bei hohem Andrang möglichst alle Anwesenden die Chance auf eine Reparatur haben.

Freunde der Schlagermusik kommen am Sonntag, den 16. Februar, im Wismarer Theater auf ihre Kosten. Dort heißt es „Musik kennt keine Grenzen“. Mit dabei sind Edward Simoni, Sonja Christin, Jonny Hill, Takeo Ischis, das Original Oberkrainer Sextett und die Evergreens. Moderator ist Peter Feller. Karten zum Preis von 40 Euro gibt es im Wismarer Servicecenter der OSTSEE-ZEITUNG in der Mecklenburger Straße 28 (Telefon 038 41 / 41 550).

