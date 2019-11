Von Spannung und Erregung: lustiger Auftakt des närrischen Semesters

Warnemünde/Wismar

Wenn sich etwa 100 „Säcke“ in Warnemünde zuprosten, kann das eigentlich nur am 11.11. um 11.11 Uhr auf dem Warnemünder Campus der Hochschule Wismar passieren. Bei der traditionellen Faschingsvorlesung des Fachbereiches Seefahrt hat Professor Axel Rafoth das närrische Studienjahr ausgerufen. Sonst für Lehrveranstaltungen zur Schiffselektronik bekannt, trat er im Hörsaal 101 diesmal mit einer teils schlüpfrigen Vorlesung zum Thema „Spannung braucht Erregung, Erregung braucht Spannung“ auf.

"Spannung braucht Erregung, Erregung braucht Spannung" war das Thema der diesjährigen Faschingsvorlesung von Prof. Axel Rafoth. Quelle: Hochschule Wismar

Nachdem Fachbereichsleiter Professor Karsten Wehner den symbolischen Schlüssel den „Faschingsopas“ des Faschingsclubs übergeben hatte, ging es los: Mit Zylinder auf dem Kopf und grauer Lockenperücke darunter sprach er über die Historie und die Entwicklung der Erregung in der Seefahrt. Kein einfacher Job – sein Kollege Prof. Henrik Schnegas hatte im vergangenen Jahr mit seiner Vorlesung ordentlich vorgelegt und für extrem viele Lacher, Jubel und Beifall gesorgt. Axel Rafoth hat es dennoch tapfer versucht und mit allerhand Wortspielen à la „Erregung öffentlicher Ärgernisse“ oder „erregte Bekannte“ für Spaß gesorgt.

Organisiert und geplant wird die Faschingsvorlesung seit 1986 von „Die Macher“, dem Faschingsclub der IHS. Die „Faschingsopas“ haben es auch in diesem Jahr wieder geschafft, gefühlte 97 Mal ihren legendären Narrenruf loszuwerden. Auf „Prost, ihr Säcke!“ erschallt es jedes Mal in ohrenbetäubender Lautstärke „Prost, Sie Sack!“ zurück – wobei einige Studenten in diesem Jahr vergessen zu haben scheinen, dass die Höflichkeit ein „Sie“ erfordert und haben es durch ein lockeres „Du“ ersetzt. Immerhin betonte Schiffselektronik-Professor Axel Rafoth, er unterrichte auf höchstem Niveau – was er demonstrierte, indem er sich auf einen Hocker am Rednerpult stellte.

Studenten und Mitarbeiter hatten sich zum Großteil ebenfalls in bunte Schalen geschmissen. Aufgetaucht sind sie unter anderem als Minions, Mario Brothers, Könige, Suffis oder russische Oligarchinnen. Auch junge Menschen mit Stoffhühnern auf dem Kopf wurden gesichtet sowie viele in – originell – Matrosenkluft. Einige wenige trauten sich sogar ohne Kostüm in den Hörsaal – ohne ein Bier oder ein Schnäpschen in der Hand allerdings nicht.

Letzteres könnte dazu geführt haben, dass die Hymne des Fachbereiches Seefahrt Einigen nicht so ganz textsicher über die Lippen kam. Der Gitarrist auf der Bühne hielt hingegen unerschrocken durch und sang laut genug für alle mit: „Fachbereich Seefahrt Warnemünde, schon dein Name macht, dass man sich freut.“

Gesungen wurde auch später noch – beim traditionellen Gesangswettbewerb, der fester Bestandteil der Faschingsvorlesung ist. Gewonnen haben, wie schon im Vorjahr, die Professoren, Mitarbeiter und Absolventen des Bereichs Seefahrt. Sie setzten sich gegen die Mitglieder des Faschingsclubs, Master-Studenten, gegen das erste, dritte und zweite Studienjahr und den Studentenclub „Sumpf“ durch. Der Sieger wurde durch das Messen des längsten Applauses ermittelt.

Narren im Hörsaal seit 1986 Gewachsen aus einer historischen studentischen Entwicklung, die in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrtausends auf dem Campus Warnemünde begann, erreichte die Faschingsvorlesung Ende der achtziger Jahre ein beachtliches Format, das bis heute kontinuierlich gehalten wird. Ihr Unterhaltungswert und ein hoher Spaßfaktor sorgen dafür, dass die Veranstaltung immer wieder für alle Beteiligten ein ganz besonderes Glanzlicht im Lehr- und Studienalltag ist. Vor und hinter der Tafel sind seit 1986 „Die Macher“ aktiv, der Faschingsclub der IHS.

Von Michaela Krohn