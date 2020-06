Von Wismar ins nördliche Schweden: Melderekord für MidsummerSail 2020

Wismar

Am 20. Juni startet in der Wismarbucht eine der wohl längsten und gleichzeitig schönsten Segelregatten im Ostseeraum – die „MidsummerSail“. Mit 30 Yachten ist die Wettfahrt 2020 ausgebucht und verzeichnet einen weiteren Melderekord. 70 Segler sind dabei, weitere zehn stehen auf der Warteliste.

Bereits zum fünften Mal führt die Regatta vom südlichsten zum nördlichsten Punkt der Ostsee und durch eines der schönsten Segelreviere der Welt. Startpunkt ist in der Bucht vor Wismar, dem südlichsten Punkt der Ostsee. Ziel ist Töre ( Schweden), der nördlichste Punkt der Ostsee. Die Strecke ist 900 Seemeilen (1670 Kilometer) lang.

Start an den Schwedenköpfen

An Mittsommer, dem längsten Tag des Jahres, werden sich die Segelyachten auf den Weg machen. Um 13 Uhr wird Wismars Bürgermeister Thomas Beyer auf der Seebrücke in Wendorf das Startsignal geben. Die beiden Schwedenköpfe in unmittelbarer Nähe markieren dabei die Startlinie.

Natürlich müssen in Corona-Zeiten auch bei der „MidsummerSail“ die gestiegenen Hygiene- und Abstandsregelungen beachtet werden. Darum gibt es diesmal kein Hafenfest in Töre, außerdem ist das Skipperbriefing im Wismarer Brauhaus am Lohberg verkleinert worden.

Die bisherige Bestzeit für diese Strecke liegt bei 5 Tagen, 17 Stunden und 38 Minuten. Vier Pokale gibt es in diesem Jahr zu gewinnen. Jeweils für die erste Yacht, den ersten Multihull, das kleinste Boot und die kleinste Crew im Ziel. Segelbegeisterte haben die Möglichkeit, über folgenden GPS-Tracker die Segelregatta in Echtzeit mitzuverfolgen:yb.tl/midsummer2020

Die Schwedenköpfe an der Seebrücke in Wismar-Wendorf markieren die Startlinie der Regatta. Quelle: Axel Schmidt

