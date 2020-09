Wismar

„Auf nach Berlin, auf nach Berlin!“, hatte der französische Schlachtruf bei Kriegsbeginn im Juli 1870 gelautet. In einer Woche – so die Pariser Propaganda – würde man an der Spree sein, auch mit Hilfe von 30000 bis 40 000 Mann Landungstruppen, die die Flotte der „Grande Nation“ an Deutschlands Küsten absetzen wollte. Und immerhin galt diese mit ihren vielen Panzerschiffen als die schlagkräftigste auf dem Erdball. Der jungen deutschen Marine war sie weit überlegen.

Zudem drohte den deutschen Häfen die totale Seeblockade. So wurde der Preußen-General Vogel von Falckenstein, dem es an Meriten aus den Kriegen 1864 und 1866 nicht fehlte, mit der sofortigen Organisation einer schlagkräftigen Küstenwehr beauftragt. Einer der vorrangigen Schwerpunkte war dabei der völlig offene Wismarer Hafen. An seiner Zufahrt drohte kein einziges Kanonenrohr.

Keine Verteidigungsanlagen

„Dabei hat unsere maritime Lage etwas ungemein Anziehendes für den Feind“, hieß es in der „Allgemeinen Illustrirten Zeitung“. Denn mit einer Tiefe von 42 Fuß (etwa 12 Meter) und einer ebenso tiefen Zufahrt sei der Hafen der Wohlenberger Wyk für die tiefstgehenden Panzerschiffe zugänglich. Nichts und niemand würde diese daran hindern, Wismar von Nordosten her schnurgerade mit Hilfe des ersten besten Lotsen von einer nahen dänischen Insel zu erreichen.“

Doch änderte sich das in kurzer Zeit gründlich. Und erleichtert konnte der Berichter des Blattes vermelden, dass dem ersten Militärzug, der – von den Wismarern fleißig bejubelt – das 26. Magdeburgische Landwehr-Regiment in die Stadt und deren Nachbarschaft brachte, weitere folgten - zuletzt in so ununterbrochener Folge, dass es Tage gab, an denen die gewöhnlichen Personenzüge ganz ausfielen. „So sammelte sich hier allerlei guter Leute Kind, um eingeübt zu werden zum Kriegsdienst, namentlich auch eine Schaar von Studenten.“

Panzerschiffe werden erwartet

Anfangs ging es bei denen noch recht gemütlich zu - mit Bier und Gesang am Abend. Doch es war bald vorbei mit Sang und Klang: die gesamte junge Mannschaft, Söhne von Gelehrten, Kaufmännern und Gutbesitzern – „sie alle waren zur hohen Wischendorfer Pünt aufgebrochen und schanzten nun dort. Und in nur drei Tagen war die Schanze für eine Batterie von 16 gewaltigen 24-Pfündern fertig. Nur diese Gewaltigen selber fehlten noch. Wie, wenn sie nicht rechtzeitig kämen? Die ersten Panzerschiffe hatten die dänischen Belte passiert...“

Doch kam vom Bahnhof bald frohe Kunde. Und der Berichterstatter schwärmte: „Die lang und bang ersehnten Geschütze waren da, und Alles in der Stadt strömte dort hin. Schon von der Thorstraße konnten wir die herrlichen bronzenen und stählernen Kanonen erblicken, wie sie auf den Waggons der Reihe nach hoch aufgerichtet standen, die Rohre kühn hinausweisend auf die nahe Bai, zu deren Deckung sie bestimmt waren… Bald zogen sie dröhnend durch die Stadt zum Lübecker Thor nach Hohenwischendorf hinaus, wo sie sofort in den Schanzen Posto fassten“.

Riesen von der Insel Poel

Eine Gegend im Wismarer Umland scheint dem eifrigen Journalisten der Illustrierten allerdings Probleme bereitet zu haben – die Insel Poel. Über die schreibt er: „Keiner der reichen Bauern dort ist je Militär gewesen, jeder hat sich seinerzeit einen Stellvertreter für seinen Wehrdienst gekauft. Das ist das umso mehr schade, als die dortigen Bauern wahre Riesen sind, bei denen, das Riesenmaß der Glieder weit übers Menschliche hinausschweift´ und man darüber im Zweifel sein kann, ob das mehr für ihre Breite oder Länge zutrifft. Es ist daher der kluge Vorschlag gemacht worden, die Poeler möchten bei Annäherung feindlicher Schiffe ihre Küste mit ihren Riesenleiber garnieren, um den Franzosen, von ihnen ,befernrohrt’, sofort den gehörigen Ausreißschreck beizubringen.“

Über seinen Besuch in dem neuen Stützpunkt schreibt der Korrespondent: „Von Wischendorf kommend sieht man plötzlich eine gleichmäßige Reihe von Strohdächern am Horizont emporragen.“ Beim Näherkommen entpuppten sich diese als die Schanzenköpfe und „Strohbaracken“ für Geschützmannschaften. In den Scharten dazwischen zeigten sich „ hell, wie Gold leuchtend, die gewaltigen Geschütze der Doppelbatterie und hinter den Schanzen – tunnelartig in die Tiefe gebohrt – die bombenfesten Pulverkammern.“

Kein Schuss abgefeuert

Auch die Hauptsache sei hier vorhanden, konstatiert der Schreiber mit Pathos: „die brennende Kampfbegier der Artilleristen. Einer von ihnen erzählte uns, das tags zuvor eine französisches Panzerschiff hart an die Küste der Boltenhagener Bai herangekommen sei, leider aber wegen der vertrackten Sände nicht auf Schussweite der Batterien – wobei der Soldat ein so appetitliches Gesicht machte, als gelte es, eine Auster zu verschlucken.“

Und dabei blieb es dann auch – für den gesamten Krieg 70/71. Von der Küstenbatterie Wohlenberger Wyk wurde nicht ein einziger scharfer Schuss abgegeben - wie auch sämtlichen anderen Kanonenrohren entlang der gesamten deutschen Küste den ganze Krieg über schwiegen. Zwar kreuzten während der ersten Kriegsmonate sowohl in der Nord- wie in der Ostsee je ein kampfstarkes französischer Panzerschiff-Geschwader. Doch hatten diese nicht einen einzigen Landungssoldaten an Bord - die angedrohten 40 000 Mann hatte man dringender im eigenen Land gebraucht, um den unaufhaltsamen Vormarsch der Deutschen zu hindern.

Auch die Blockade, bei der die Franzosen mit einer Warnsalve vor den Bug von zwei Handelsschiffen die einzigen Schüsse des ganzen Krieges vor Wismar abgaben, war kein sonderlicher Erfolg. Und es zeigte sich auch bald, dass die stolze Flotte für einen längeren Einsatz auf See recht erbärmlich ausgerüstet war – vor allem mangelte es beim Nachschub von Kohlen für die Kessel der großen Panzerschiffe. So wurden die beiden Geschwader nach einigem Hin und Her schon im Herbst aus der deutschen See wieder abgezogen – auch ohne, dass es zu einem bedeutenden Gefecht mit der deutschen Marine gekommen war. Es blieb da bei drei von deutscher Seite initiierten Scharmützeln – eines davon vor Witow auf der Insel Rügen.

Von Hans Joachim Kürtz