Wismar

Die Meldungen über Corona-Neuinfektionen nehmen auch in Nordwestmecklenburg nicht ab. In der vergangenen Woche gab es zwei noch nie da gewesene Spitzenwerte von mehr als 70 Neuinfektionen pro Tag. Auch Schulen bleiben nicht verschont und die Anzahl der Schüler, die in Quarantäne müssen, nimmt zu. Das hat auch Auswirkungen auf die Vorlesung der Kinder-Uni, die eigentlich am 26. November stattfinden sollte. Zu Gast wäre der Zauberkünstler Jan Martensen gewesen. Die Hochschulleitung und der Krisenstab der Hochschule haben gemeinsam entschieden, dass die Veranstaltung nicht stattfinden wird – leider auch nicht online. „Der Dozent hält eine digitale Vorlesung für nicht geeignet, da er seine Tricks nicht entsprechend präsentieren kann“, begründet Koordinatorin Silke Schröder.

Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen. „Die Gesundheit aller Beteiligten steht für uns aber an erster Stelle. In Anbetracht der stetig steigenden Infektionszahlen ist eine sinnvolle und vor allem für die Kinder attraktive Durchführung der Vorlesung nicht möglich“, bedauert sie. Jan Martensen soll die kleinen Studenten möglichst zu einem späteren Zeitpunkt in die Welt der Zauberei entführen.

Hoffen auf Vorlesung im Januar

Neues Jahr, neues Glück? So zumindest lässt es sich für die Kinder-Uni sagen. Die nächste Vorlesung ist für den 28. Januar geplant. Dann steht das logische Denken im Mittelpunkt. Das ist unter anderem bei Rätseln gefragt. Beispiel gefällig? Wer errät, was Elisa gerne spielt? Dazu gibt es drei Tipps. Erstens: Elisa mag Rommé und Sackhüpfen. Zweitens: Freitags mag Elisa keine Kartenspiele. Drittens: Heute ist Freitag. Um solche Rätsel zu lösen, ist logisches Denken gefragt. Aus den vorgegebenen Informationen müssen die richtigen Schlussfolgerungen gezogen und logisch kombiniert werden. Das ist manchmal sehr leicht, aber manchmal auch richtig schwierig, wissen die beiden Dozenten Hanna Rudolph und Professor Jörn Weichert. Und daran wollen sie die Kinder teilhaben lassen – wenn es Corona denn zulässt.

Von Jana Franke