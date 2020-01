Vorsicht beim Wandern an der Poeler Steilküste

Timmendorf

Wandern auf der Insel Poel zählt auch zu dieser Jahreszeit zu den beliebten Unternehmungen. Gerade am Wochenende. Doch Vorsicht. Die Steilküste schrumpft. Wege oberhalb der Steilküste sind teilweise schon gesperrt, weil die Abbruchkanten zu nah an sie herangerückt sind. Brandungshohlkehlen – wie zwischen Timmendorf und Hinter Wangern, im Bild gut zu sehen – sind eine nicht zu unterschätzende Gefahr, weil Abbrüche dort nur eine Frage der Zeit sind. Eltern sind gut beraten, ihre Kinder darauf hinzuweisen. Nach Angaben des Schweriner Umweltministeriums geht das Steilufer zwischen Gollwitz und Schwarzer Busch um etwa 65 bis 90 Meter in 100 Jahren ohne Küstenschutz zurück. Zwischen Timmendorf und Hinter Wangern sind es 55 Meter in 100 Jahren. Der Sand werde an anderer Stelle wieder angespült. Dennoch sehen viele Insulaner die Abbrüche an den Steilküsten kritisch. Küstenschutz unterstützt das Land nur dort, wo es im Hinterland Wohnbebauung gibt.

Von Heiko Hoffmann