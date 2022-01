Wismar/Rostock

Alexander Thomas, wissenschaftlicher Mitarbeiter der hmt-Rostock, wird in seinem Onlinevortrag am Dienstagabend über „Die Bedeutung der Ehre für die Wismarer Stadtmusikanten im 17. Jahrhundert“ sprechen. Der Arbeitskreis mediävistischer NachwuchswissenschaftlerInnen und das Kulturhistorische Museum Rostock laden zum digitalen Vortragsabend ein – am 18. Januar von 17.15 bis 18.45 Uhr.

Städtische Musikkultur

Der Referent hat viel im Wismarer Archiv recherchiert. Er erklärt: „Stadtmusikanten waren in der Frühen Neuzeit wichtige Träger der alltäglichen Musikkultur.“ Im Gegensatz zu fahrenden Spielleuten waren sie sesshaft, waren Teil der städtischen und ständischen Gesellschaft und konnten ihren eigenen Sozialstatus ausbauen.

„Auf Grundlage einer schriftlich fixierten Bestallungsurkunde, die das Patron-Klienten-Verhältnis zwischen dem Rat einer Stadt und einem Kunstpfeifer besiegelte, konnten Stadtmusikanten auf eine quartalsweise ausgezahlte Besoldung sowie obrigkeitlichen Schutz vor Pfuschern und fahrenden Spielleuten in der jeweiligen Stadt und den umliegenden Dörfern hoffen“, so der Doktorand weiter. Mitunter blieb ein Musiker über Jahrzehnte lang Stadtmusiker und hatte sein gesichertes Auskommen.

Die Ehre der Stadtmusikanten

„Auf der anderen Seite konnten ‚Verfehlungen‘ schnell zur Degradierung oder auch zum Verlust des Amtes führen.“ Alexander Thomas wird in seinem Vortrag erklären, wie sich Stadtmusikanten von den fahrenden Spielleuten und den mit diesen verbundenen Stereotypen lossagten und ihren Lebens-und Arbeitsalltag in der Hansestadt Wismar bestritten. Dabei soll auch die Sonderstellung der Stadtmusikanten im nach dem 30-jährigen Krieg schwedischen Wismar skizziert werden.“

Ganz konkret am Leben des Musikanten Friedrich Rinck zeigt er, welche Rückschläge sich in der Biografie eines Stadtmusikanten finden lassen und wie schnell dieser seine erworbene Stellung wieder verlieren konnte.

Alexander Thomas studierte an der Hochschule für Musik und Theater sowie der Universität Rostock die Fächer Musik und Geschichte für das gymnasiale Lehramt. Seit April 2018 arbeitet er an seiner Promotion zur gesellschaftlichen Integration und zur Entwicklung des Sozialstatus mecklenburgischer Stadtmusikanten in der Frühen Neuzeit. Im Februar 2021 begann er seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Theater Rostock.

Die Veranstaltungsreihe „Kultur im Kloster“ wird gefördert von Prof. Dr. Franz-Josef Holznagel (Institut für Germanistik), Prof. Dr. Marc von der Höh (Historisches Institut) und der Universitätsbibliothek Rostock. Auf der Webseite www.germanistik.uni-rostock.de findet man unter Aktuelles den Veranstaltungshinweis mit dem Zugangslink zum Vortrag.

Von Nicole Hollatz