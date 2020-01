Zur Einführung in das Thema findet am Dienstag, den 21. Januar 2020, um 19 Uhr im Wismarer Stadtarchiv ein Vortrag statt. Falk Bersch wird an diesem Abend sein Buch „Aberkannt! Die Verfolgung von Jehovas Zeugen im Nationalsozialismus und in der SBZ/ DDR“ vorstellen. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei, der Eingang zum Stadtarchiv geschieht über die Tordurchfahrt in der Gerberstraße 9a.

Die Wanderausstellung „Jehovas Zeugen im KZ Ravensbrück und in Haftanstalten der DDR“ wird am Montag, den 27. Januar 2020 um 17 Uhr im Bürgerschaftssaal des Wismarer Rathauses eröffnet, zusammen mit der Ausstellung „Jehovas Zeugen in beiden Diktaturen in Mecklenburg-Vorpommern“. Die letztgenannte Ausstellung haben Schüler der Projektgruppe Kriegsgräber der Europaschule Rövershagen 2016 erarbeitet. Ihr Fokus liegt mehr auf den Schicksalen aus der Region. Die Wanderausstellung aus Ravensbrück erarbeiteten Falk Bersch und Dr. Christl Wickert mit den Kolleginnen der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück.