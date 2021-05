Tino Schomann (CDU) hat die Landratswahl in Nordwestmecklenburg gegen Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) deutlich gewonnen. Wie es ihm geht, wie er den Wahlkampf bewertet und was er als erstes anpacken will – diese Fragen beantwortet er im Video-Interview der OZ direkt nach der Wahl.