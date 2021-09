Wismar

Er will ohne eine Partei im Rücken in den Bundestag ziehen: Dr. Rainer Löwe (67). Der Wismarer möchte seinen Überzeugungen treu bleiben und nicht anders abstimmen müssen, „wenn es die Partei verlangt“. Davon, dass er als Einzelkämpfer trotzdem etwas in Deutschlands wichtigstem Parlament erreichen kann, ist er fest überzeugt: „Ich kann meine Bedenken äußern und werde angehört, auch wenn ich sicherlich erst als Letzter sprechen darf.“

Für Rainer Löwe ist Meinungsfreiheit „wahre Demokratie“. Jeder sollte seine Ansichten äußern dürfen. „Sie müssen nicht jedem gefallen, aber man sollte sich mit ihnen auseinandersetzen, auch wenn es mühsam ist. Machen wir das nicht, wächst die Unzufriedenheit in der Bevölkerung weiter“, betont er.

Im Neuen Forum angefangen

Für Meinungsfreiheit hat sich Rainer Löwe schon früher starkgemacht – von 1990 bis 1994 war er im Neuen Forum, einer Bürgerbewegung, die in der Zeit der friedlichen Revolution in der DDR entstanden ist, Fraktionsvorsitzender in der Wismarer Bürgerschaft. Jetzt sieht er die Meinungsfreiheit wieder in Gefahr. Ende vergangenen Jahres hatte der Mediziner öffentlich eine „vernünftige Strategie“ in der Corona-Pandemie gefordert. Politiker würden entscheiden, welche Menschen krank sind. Doch viele Menschen hätten das Virus zwar, aber keine Symptome und seien deshalb nicht krank, sagte er damals. Dafür hat er Lob bekommen, aber auch Kritik einstecken müssen. „Mit der setze ich mich natürlich auseinander, gerne auch bei persönlichen Treffen“, sagt er. In Ruhe gemeinsam diskutieren und Argumente austauschen, das sei für ihn der richtige Weg. Um das zu erreichen, möchte er zurück in die Politik.

Es sei „unverzeihlich“, findet Rainer Löwe, dass Politiker, die über ein Gesundheitsthema wie Corona entscheiden, sich daran bereichern, wie es zum Beispiel mit dem Verkauf von Masken geschehen sei. „Ich möchte den Politikern im Bundestag auf die Finger schauen und mehr Ehrlichkeit einfordern“, betont der Wismarer.

Als Kinderchirurg gearbeitet

Mit Gesundheit dürfe generell kein Profit gemacht werden, schon gar nicht im täglichen Klinikgeschäft. „Ein Krankenhaus-Chef sollte kein Ökonom sein müssen, die Gesundheit gehört in gesellschaftliche Hand“, fordert Rainer Löwe. Vielen Wismarern ist er als Arzt bekannt. Lange hat er in der Stadt als Kinderchirurg gearbeitet, zurzeit betreibt er eine Praxis für ganzheitliche Medizin am Westhafen und ist Mannschaftsarzt beim Fußballclub Anker Wismar.

Auf große Werbeplakate in der Stadt hat Rainer Löwe bewusst verzichtet. „Das Aufhängen an Laternen ist heute unzeitgemäß“, lacht er. Stattdessen konzentriere er auf die Medien und die sozialen Netzwerke, für dessen Auftritte er Hilfe von Freunde bekommt.

Neues Denken erlernen

Privat steigt er gerne aufs Segelboot und verbringt Zeit mit der Familie, seiner Frau und seinen beiden Kindern. Früher hat er auch gerne im Garten gearbeitet. Das sollten Schüler seiner Meinung nach regelmäßig tun – sich praktisch wieder mehr mit der Natur beschäftigen, zum Beispiel im Schulgarten oder auf Wandertagen. Das sei in den vergangenen Jahren viel weniger passiert und mit den Einschränkungen der Corona-Pandemie fast gar nicht mehr. Riesige touristische Bettenburgen und große Kreuzfahrtschiffe habe das Land schon genug, sagt er. Dafür wieder mehr unberührte Landschaft. Die Leute müssten lernen, nicht immer noch mehr haben zu wollen. „Reichtum ist schon, wenn es zu einem guten Leben reicht. Wir müssen alle ein neues Denken erlernen, dass wir nur verbrauchen können, was wir haben!“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kerstin Schröder