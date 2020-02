Wald-Kita in Dambeck: Trägerverein lädt auf die Baustelle ein

Dambeck

Die Natur- und Wald-Kita am Ortsrand von Dambeck, Gemeinde Bobitz, nimmt Gestalt an. Im Herbst wurden die ersten Sträucher gepflanzt. Derzeit entsteht eine Schutzhütte. Zum 1. April will der gemeinnützige Trägerverein, die Dörfergemeinschaft Dambecker Seen, die Kita eröffnen.

Er lädt interessierte Eltern am Sonnabend, dem 29. Februar, von 9.30 bis 11.30 Uhr zu einem Informationsvormittag ein. Dieser findet auf der Baustelle im Töpferweg 8 in Dambeck statt. „Es ist das letzte Grundstück auf der rechten Seite“, informiert Martina Scheller, Vorsitzende des Trägervereins. Sie empfiehlt, das Auto in Höhe des Gewächshauses im Töpferweg 7 abzustellen.

Die Wald-Kita wird Platz für 15, maximal 18 Mädchen und Jungen im Alter ab drei Jahren bis zum Schuleintritt bieten. Mehr Infos unter www.dambecker-seen.de

Ab März beginnt Innenausbau

Die R.G. Bauwerk UG aus Bobitz hat die rund 40 Quadratmeter große Schutzhütte errichtet. Inzwischen sind die Fenster eingebaut worden. Ab März beginnt ein Dambecker Tischler mit dem Innenausbau. „In der modernen und individuell gestalteten Hütte können die Kinder bei schlechtem Wetter essen, spielen und schlafen. Die meiste Zeit aber sind sie am Naturschutzgebiet Dambecker Seen und am Tannenberg zwischen Bobitz und Dambeck unterwegs“, blickt die Vereinsvorsitzende Martina Scheller voraus.

In einer ersten Pflanzaktion im vergangenen Herbst haben Eltern und Kinder eine Mischhecke und insektenfreundliche Staudenbeete angelegt. Obstbäume und -sträucher sollen folgen. Der Verein freut sich über Pflanzenspenden. Auch weitere Stauden- und Heckenpflanzen, Gemüsepflanzen und Saatgut werden benötigt.

„Bevor Himbeeren oder Ähnliches auf dem Kompost oder im Schredder landen, können die Pflanzen gerne einfach auf dem Kitagelände im Dambecker Töpferweg abgelegt werden“, teilt Martina Scheller mit. Dort werde bis zur Eröffnung nahezu jeden Tag gearbeitet.

Erzieher sind Naturpädagogen

Auf dem naturnahen Gelände soll ein Nutzgarten mit Obstbäumen und Beeten entstehen, aber auch Weidenzäune, Behausungen für Wildtiere und eine Feuerstelle. Mitte März kommt die Initiative „Natur im Garten“, um mit dem Verein zu überlegen, wie der Nutzgarten angelegt werden soll und was dafür gebraucht wird. Eltern und Kinder sollen den Garten im April gemeinsam gestalten. Die Initiatoren freuen sich auch über ausrangierte Gartengeräte und Schubkarren.

Natur- und Umweltbildung sind zwei Schwerpunkte der Kita. Umso erfreulicher ist es, dass der Verein alle vier Erzieherstellen mit teilweise speziell ausgebildeten Naturpädagogen besetzen kann. „Die staatlich geprüften Erzieher haben Zusatzqualifikationen oder zusätzliche Ausbildungen im Bereich Natur“, berichtet die Vorsitzende. „Sie sind sehr naturverbunden und auch bei den (unbezahlten) Vorbereitungen aktiv dabei.“

Die Dambecker Kita wird eine von zwei Betreuungseinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern sein, die das Unesco-Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ durch speziell geschulte Pädagogen umsetzt. Zusätzlich will die Natur-Kita auch in den Bereichen Handwerk und Kultur aktiv sein.

Gesundes Essen in Bioqualität

Besonders freue sich der Verein, einen geeigneten Essenanbieter gefunden zu haben. „Gesunde Ernährung, kurze Wege und die Unterstützung der regionalen Wirtschaft waren uns bei der Wahl sehr wichtig“, erklärt Martina Scheller, Mutter einer kleinen Tochter. „Wir werden mit sehr hochwertigem Essen in Bioqualität aus dem fünf Kilometer entfernten Saunstorf beliefert. Das Essen ist vegetarisch und wird jeden Tag frisch gekocht. Die Lebensmittel kommen überwiegend aus der unmittelbaren Region von einer Solidargemeinschaft.“

Verein dankt für Unterstützung

Der Verein ist dankbar über die große Unterstützung, die er bisher für sein Kita-Projekt erfahren hat. Unternehmer und Firmen aus der Region halfen mit Geld- oder Sachspenden. Einen großen Teil der Bau- und Investitionskosten konnte er mit Geld von der Ikea-Stiftung, aus der Bingo-Umweltlotterie und von der Stiftung der Software AG finanzieren. Allerdings fehlt nach Angaben von Martina Scheller noch eine größere Summe. „Daher wäre es schön, wenn wir einen Partner oder ein Unternehmen aus der Region fänden, das uns unterstützen möchte, gerne aus dem Bereich Umwelt, Natur, Entwicklung, Nachhaltigkeit oder Landwirtschaft.“

Derzeit kümmert sich der Verein auch um die Betriebserlaubnis für die Kita und bereitet sich auf die Entgeltverhandlungen mit dem Jugendamt des Landkreises vor. „Die Mitarbeiter unterstützen uns sehr“, sagt Martina Scheller.

Von Haike Werfel