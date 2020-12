Boiensdorf

Am Strand entlangwandern – dazu gibt es in Mecklenburg viele Möglichkeiten. Doch auf einsamen verschilften Pfaden entlangspazieren, das ist nicht überall möglich. Am Boiensdorfer Werder schon. Die Tour bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung – nicht umsonst ist das Areal ein Naturschutzgebiet.

Ich fahre mit dem Auto Richtung Campingplatz Möwe. Am Punkt, an dem die Straße rechtwinklig links abbiegt, befindet sich ein sandiger Haltepunkt. Nicht besonders groß, aber für zwei, drei Fahrzeuge reicht er. Ein anderer Pkw ist dort bereits abgestellt worden. Doch vom Besitzer ist nichts zu sehen. Dafür erspähe ich in einigen Metern Entfernung ein altes kleines Metalltor.

Es ist nichts Besonderes und wirkt unscheinbar. Doch es steht direkt auf dem schmalen Trampelpfad, der Richtung Norden auf die Halbinsel Boiensdorfer Werder führt. Die ragt etwa einen Kilometer weit hinein in die Mecklenburger Bucht. Zu sehen ist das von meinem Standort aus allerdings nicht.

Durch ein kleines Tor

Ich schlendere über die Weidenwiesen hin zum Tor. Aber darf man überhaupt hindurchgehen? Ich schaue mich noch einmal um. Verbotsschilder sind nicht zu erkennen. Dafür ziehen Regenwolken am Himmel auf. Und es ist ziemlich stürmisch. Doch der Blick auf die weite blaue Ostsee lässt mich weitergehen. Und ich will wissen, wo der Weg hinführt.

Die Gräser schaukeln im Wind. Vor dem Durchgang kommt mir plötzlich eine Frau mit Hund entgehen. Sicherheitshalber frage ich nach. Sie nickt und sagt: „Gehen Sie, es lohnt sich!“ Die nette Boiensdorferin hält ein Stück Baumrinde in der Hand, vermutlich ist es Material zum Basteln.

Ich marschiere los. Auf der rechten Seite wiegt vor dem Meer imposantes Schilf hin und her. Es wird immer höher und ist schließlich größer als ich. Hoffentlich kommt hier jetzt kein Wildschwein heraus, denke ich und spaziere weiter. Einige abgestorbene Bäume liegen herum. Ihre bizarren Astkonstruktionen und Löcher in allen Größen bieten tolle Fotomotive.

Schwäne ruhen sich aus

Es dauert ein wenig, bis das Röhricht den Blick auf die Ostsee wieder freigibt. Das Wasser hat sich zurückgezogen. Flache Pfützen säumen den nassen Sand. In der Ferne sind weiße Flecke auszumachen: Zahlreiche Schwäne haben sich hintereinander aufgereiht wie eine Perlenkette. Sie scheinen sich auszuruhen.

Reporterin Kerstin Schröder hat die Tour ausprobiert. Quelle: privat

Das Schilf wird kleiner, dafür die Steilküste auf der anderen Seite immer höher. Sturmfluten haben einige Höhlen in sie hineingegraben. Später laufe ich an einem großen rechteckigen Stein vorbei und an einigen kleinen, die aussehen, als hätte sie jemand zu Skulpturen übereinandergestapelt. Ständig muss ich meine Kapuze festhalten, so stark ist die Ostseebrise. Doch die Stimmung ist gut – dank der wunderschönen Umgebung. Plötzlich taucht er dann vor mir auf: ein etwa drei Meter hoher Turm aus Sand. Oben auf seiner Spitze steckt ein dünnes, langes Etwas. Es wirkt wie eine Antenne – ist es natürlich aber nicht.

Ein Turm für Rapunzel

Ein Sandturm steht vor dem Kliff. Quelle: Kerstin Schröder

Die ungefähr anderthalb Meter dicke Sandröhre hat anscheinend mal zur Steilküste gehört – nun steht sie einige Meter von ihr entfernt. Sie wirkt wie ein Zuhause für eine Märchenfigur. Innerlich muss ich schmunzeln und höre mich sagen: „Rapunzel, lass Dein Haar herunter!“ So ein Türmchen habe ich an einer Steilküste noch nicht gesehen. Die wird kurz darauf wieder flacher.

Das Wasser ist zurückgegangen. Quelle: Kerstin Schröder

Der Weg führt Richtung Campingplatz. Kurz bevor ich dessen Außengrenze erreiche, liegen zahlreiche große Steine aufgetürmt herum. In der Ferne über der Ostsee kämpfen sich Sonnenstrahlen durch die dunklen Wolken und bieten ein wundervolles Farbenspiel.

Zurück über Campingplatz

Nach etwa 25 Minuten ist der Campingplatz in Sicht. Auf den kann man problemlos über mehrere schmale Wege gelangen. Bewohner sind nicht zu sehen – dafür ist es wohl zu kalt. Doch nun verstehe ich, warum dort so gerne für längere Zeit Wohnwagen aufgestellt werden: Es ist ziemlich idyllisch – selbst in der frostigen Jahreszeit.

Vogelschutzgebiet Die Halbinsel Boiensdorfer Werder besteht mit Ausnahme der südlichen Küste an der Boiensdorfer Bucht aus Kliffen und Schutzdeichen. Das Kliff am Nordufer hat eine Höhe von bis zu acht Metern. Das Wasser hat eine Tiefe von bis zu 1,5 Metern. Am Boden dieses Gewässers herrscht vorwiegend ein starker Pflanzenbewuchs kombiniert mit einem schlammigen Grund und geringen Tiefen. Die Halbinsel beheimatet sehr viele Vogelarten: Höckerschwäne, Blässrallen, Stock- und Schellenten. Der Boiensdorfer Werder liegt im EU-Vogelschutzgebiet „Küstenlandschaft Wismarbucht“ und ist Bestandteil des Europäischen Ökologischen Netzes „Natura 2000“.

Der Ein- und Ausgang des Campingplatzes ist schnell erreicht. Die Straße hinunter geht es zurück zum Auto. Etwa zehn Minuten dauert der gemütliche Fußmarsch dorthin. Auf beiden Seiten sind alte Holzzäune und Weidewiesen. „Ach, schön war’s“, sage ich zu mir und: „Hierher komme ich gerne noch mal!“

Wer noch etwas länger wandern möchte, kann die Tour am Strandparkplatz beginnen, der liegt ungefähr 550 Meter entfernt.

Von Kerstin Schröder