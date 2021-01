Wandern über die Halbinsel am Neuklostersee

Wismar

Über Sand, Asphalt und eine Holzbrücke führt eine 4,1 Kilometer lange Wanderung auf der Halbinsel des Neuklostersees. Etwa eine Stunde und 20 Minuten dauert ein gemütlicher Spaziergang. Der beginnt auf dem Gelände des Klosters Sonnenkamp. Von dort einfach den Hinweisschildern (weißer Punkt auf orangem Grund) zum Rundweg über die Halbinsel folgen. Vorbei am Hochseilgarten geht es hinaus auf die weit in den See hineinragende Landzunge. Vom Klostergelände aus fällt die Landschaft sanft ab und bietet vom Weg aus einen reizvollen Blick in die Weite. Der Neuklostersee glitzert in der Sonne. Mit etwas Glück können Wanderer auch dem König der Lüfte, dem stolzen Seeadler, bei der Jagd zuschauen. Sein typisches Flugbild ähnelt einem breiten Brett. Nach gut einer Stunde führt der Weg wieder zurück zum Klostergelände.

Von Kerstin Schröder