Warin

Erwacht das ehemalige Kreiskrankenhaus in Warin endlich aus dem Dornröschenschlaf? Am 30. Juni 1997 ist es unter großem Protest der Bevölkerung geschlossen worden. Seitdem steht es leer und das Gelände am Glammsee verkommt zusehends.

Eingestürzte Decken, eingeworfene Scheiben und mit Graffiti beschmierte Wände prägen das Bild. Wenn es nach Dr. Horst Brandt geht, könnte das bald ein Ende haben. Er tritt als Investor in Erscheinung, der das Gelände kaufen und barrierefreie Wohnungen schaffen möchte. Von 8000 bis 9000 Quadratmeter Wohnfläche und einer Investitionssumme von 20 Millionen Euro spricht er.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gudrun Schröder ist direkte Anwohnerin. Die 71-Jährige war selbst Patientin im Krankenhaus. „Ich bin hier am Blinddarm und an der Galle operiert worden“, erzählt sie und ergänzt: „Und meine Schwester ist hier geboren.“ Außerdem hätte sie in der Cafeteria oft Kaffee getrunken. Was sich ihren Augen jetzt bietet, tue weh, gibt sie zu.

„Es wird Zeit, dass hier endlich etwas passiert“, meint sie. Mittlerweile stelle das Gelände eine Gefahr für Leib und Leben dar. „Oft sind Jugendliche im Gebäude. Im vergangenen Jahr ist einer durch die Decke gestürzt und wurde schwer verletzt“, erinnert sich die Rentnerin, die nach dem Vorfall den Rettungsdienst alarmierte. Der Bauzaun halte niemanden ab.

Projekt Seniorenresidenz gescheitert

Ob sie an das Dornröschen-Märchen glaube? Gudrun Schröder winkt ab. „Hier hat sich schon ein Investor versucht. Geklappt hat es nicht“, sagt sie. Zuletzt war es das Projekt „Residenz Burg Glammsee“, das der Stadtvertretung und Bürgern vorgestellt worden war: eine Seniorenresidenz für 190 bis 230 Patienten in der Voll- und Teilzeitpflege. Im benachbarten ehemaligen Amtsgericht sollte ein Hotel für Angehörige entstehen.

Das Projekt ist im Jahr 2019 von der CDU unter dem damaligen Bürgermeister Michael Ankermann initiiert worden. Mit der Kommunalwahl wurde Björn Griese (Gemeinsam Warin gestalten, GWG) zum neuen Bürgermeister gewählt. Seine Fraktion und die ZWO (Zukunft-Warin-Ortsteile) lehnten das Vorhaben des damaligen Investors dann im Juli 2020 ab, weil der Investor im weiteren Verlauf nicht mehr mit der Seniorenresidenz plante, sondern Eigentumswohnungen, begründet Björn Griese. Sie kamen nicht auf einen Nenner.

Daran hinderte auch eine gegründete Bürgerinitiative nichts. Von deren Engagement zeugen noch heute gelbe Bänder am Bauzaun vor der Krankenhausruine, die zeigen sollen, dass das einstige Schmuckstück Warins nicht vergessen ist.

Neuer Investor stellt Idee Ende April vor

Bürgermeister Griese hofft auf ein Ende des trostlosen Daseins des Geländes, das im Eigentum der Stadt steht. Er hoffe auf ein Wohn- und Gesundheitszentrum im Herzen Warins, sagt er. Ende April gibt die Stadtvertretung dem neuen Investor Dr. Horst Brandt die Gelegenheit, seine Idee vorzustellen. Inbegriffen ist auch das ehemalige Amtsgerichtsgebäude, das zuletzt als Wohnhaus genutzt wurde und seit Jahren leer steht.

Acht Wohnungen mit einer Größe von 60 bis 70 Quadratmeter plant Dr. Horst Brandt an Ort und Stelle. Sobald es grünes Licht von der Stadtvertretung und der Denkmalbehörde gibt, wolle er loslegen, erklärt er. „Ich rechne mit einer Investition von zwei Millionen Euro und einer Bauzeit von einem Jahr.“ Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude wird in Gänze erhalten bleiben.

Bildergalerie: Die traurige Entwicklung in Bildern

Zur Galerie Von der einst stolzen Mittelalterburg zum Krankenhaus – und nun zur Ruine: Ein Investor will das Gelände am Glammsee in Warin (Nordwestmecklenburg) kaufen und aufwerten.

Einen Zeitplan für das 20-Millionen-Euro-Projekt Krankenhaus habe er noch nicht. Fest steht auch noch nicht, ob es komplett abgerissen wird oder Teile erhalten bleiben. Das ruft Hobbyhistoriker Michael Hoffmann aus Neukloster auf den Plan. Bei einem Gespräch mit dem Investor vor Ort wird der 52-Jährige nicht müde, immer wieder zu betonen, dass das Gelände geschichtsträchtig ist.

Bischofsburg abgerissen

An Ort und Stelle befand sich einst eine Bischofsburg aus dem Mittelalter. 1229 soll sie erbaut worden sein. Das Mauerwerk, davon ist er überzeugt, ist in Teilen noch vorhanden. „Die Bischofsburg fiel dem Neuerungsgeist der postnapoleonischen Neuzeit zum Opfer und wurde 1839 abgebrochen“, weiß Michael Hoffmann.

Dann ist das jetzige Gebäude gebaut worden, das unter anderem als Reichsbauernschule und ab 1948 als Krankenhaus genutzt wurde. „Es thront auf den mächtigen metertiefen Feldsteinfundamenten der alten Bischofsburg“, erklärt er. Und eben die, wünscht er, müssten erhalten bleiben – und in Teilen auch das jetzige Gebäude.

„Der ostseitige frühere Marstall scheint noch Reste von mittelalterlichem Mauerwerk aufzuweisen. Ansonsten hat Warin leider nichts Oberirdisches mehr aus dem Mittelalter zu bieten“, betont er. Das Stück Geschichte müsse bewahrt bleiben. „Es wäre für Archäologen eine Fundgrube, wenn dort Forschungsarbeiten durchgeführt werden könnten“, glaubt Hoffmann und spricht von Kreuzrippen-Kellergewölbe, einem Wendeltreppen-Fragment und einem sagenumwobene Geheimgang zum Ufer des Glammsees.

„Es wäre eine einmalige Chance, festzustellen, ob Warin vor dem Zerfall West-Roms vor 500 nach Christus auf dem in den Glammsee ragenden Werder als Wassercastell errichtet wurde. Nach neuesten Erkenntnissen einer Historiker-Initiative um den vereidigten Sachverständigen, Gutachter und Architekten Dr. Horst Leiermann deutet vieles auf das Vorhandensein eines Römerlagers hin.“ Der ehemalige Investor sei darauf bedacht gewesen, „das historische Erbe unserer Vorfahren, der Bischöfe von Schwerin und deren Nachfolgern der Nachwelt zu erhalten“, so der Altenpfleger. Er hoffe, dass auch der neue Investor einen Sinn für Geschichte hat.

Von Jana Franke