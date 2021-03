Warin: Junger Landwirt liebt die Natur und die Feuerwehr

Warin

Der junge Landwirt Patrick Bohnsack (23) aus Warin lebt mit und für die Natur. Mit Begeisterung arbeitet auf dem Bauernhof Sauer in Reinstorf und in seiner Freizeit pflegt er drei Hobbys: die Jagd, das Angeln und die Freiwillige Feuerwehr. Mindestens zweimal in der Woche geht er jeweils Angeln und auf die Jagd. „Was das Angeln anbelangt, so sind im letzten Jahr leider alle Gemeinschaftstermine ausgefallen – das heißt, ich musste immer alleine los“, bedauert er. Seine andere Leidenschaft, die Jagd, hat er vermutlich von seinem Vater. Beide gehen oft gemeinsam los. Außerdem ist Patrick Bohnsack Jagdhelfer und Treiber bei Großjagden. „Wenn ich den Jagdschein habe, will ich auch gleich einen Begehungsschein beantragen, damit ich auch allein in einem Revier jagen kann“, erzählt er. Zur Feuerwehr sei er relativ spät eingetreten – mit 19 oder 20 Jahren. Die ehrenamtliche Arbeit und der gute Zusammenhalt der Kameraden bedeuten ihm sehr viel. „In diesem Jahr war ich schon bei sieben Einsätzen. Ich habe einen sehr guten Arbeitgeber, der mich bei Alarm sofort freistellt“, erzählt der junge Mann.

Von Kerstin Erz