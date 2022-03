Warin

Unbekannte haben am Neuklostersee widerrechtlich vier Aluminium-Bohlen aus dem Bohlenstau entfernt, der das Wasser zurückhalten soll. „Dadurch kam es am Wochenende zu einer Hochwasserwelle, die in Warin eine massive Vernässung verursacht hat“, berichtete Andrea Oleak am Montag. Die Geschäftsführerin des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Warnow“ verurteilt dieses „egoistische Verhalten“ aufs Schärfste. „Wie kann jemand das Wehr öffnen, nur weil sein Bootssteg unter Wasser steht oder der Garten nass ist! In Warin ist eine ganze Infrastruktur betroffen!“ Andrea Oleak kündigte an, Strafanzeige gegen Unbekannt zu stellen.

Durch das Handeln sei eine Hochwasserwelle ausgelöst worden, sodass in der Stadt zwischen Wariner See und der Brücke mit der Bundesstraße 192 Wasser in die Wohnhäuser laufen kann. „Wir haben hier massive Probleme“, so Oleak. Sie appellierte an die Vernunft der Wochenend- und Bootshausbesitzer, den Bohlenstau geschlossen zu lassen.

Hochwassergefahr erst vor über einer Woche gebannt

Nach dem vielen Regen im Januar und im Februar gab es vor über einer Woche Hochwasseralarm in Warin. Der Neuklostersee und der Große Wariner See waren übervoll, das Wasser lief unaufhörlich in den Mühlenbach in Warin. Es bestand die Sorge, dass das provisorisch hergerichtete Staubecken brechen könnte. Das konnte dank des Technischen Hilfswerks Wismar, das mit seinen vier Hochleistungspumpen das provisorische Wehr am Mühlenbach entlastete, verhindert werden. Am 27. Februar lief das Wasser wieder durch das Becken über das Wehr in Richtung Glammsee. Der Wasser- und Bodenverband kümmerte sich um den kontrollierten Wasserzu- und -abfluss.

Die eigentliche Wehrsanierung wird voraussichtlich erst 2023 starten.

Von OZ