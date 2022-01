Warin

„An den Vorstand und Aufsichtsrat der VR-Bank Mecklenburg“ schreibt Dr. Peter Reckziegel aus Warin. Er hat mit großem Erstaunen am 2. Januarwochenende in Warin festgestellt, dass sowohl das SB-Terminal als auch der Kontoauszugsdrucker außer Betrieb genommen wurden.

„Eine vorherige Information hierzu war weder mir noch den anderen erstaunten Personen bekannt, die man dort traf.“ Zum Jahreswechsel wurden die Terminals für Kontoauszüge und Überweisungen deaktiviert, eine echte Bankfiliale gibt es dort schon seit Jahren nicht mehr.

Zukunft nur noch online?

Suanne Peters-Meyer von der VR Bank Mecklenburg eG informiert: „Als nachhaltig agierende Genossenschaftsbank schickten wir unsere alten Kontoauszugsdrucker und SB-Terminals ersatzlos in ,Rente’. Wir informierten seit Juli 2021 unsere Mitglieder und Kunden über den Abbau veralteter Technik.“ Und: „Für einige unserer Kundinnen und Kunden erfolgt das sicherlich nicht ganz ohne Umstellung Ihrer bisherigen Gewohnheiten.“ Seit Ende 2021 gibt es in allen SB-Geschäftsstellen nur noch Geldautomaten.

Dr. Reckziegel berichtet, dass die Terminals zeitweise mit unansehnlichen Werbezetteln überklebt waren, die mit „Zeit, Zukunft zu zeigen“ betitelt sind. „Wie überheblich und abgehoben muss man eigentlich sein, derart zynisch mit seinen Kunden umzugehen und auf diese Art und Weise auch noch so zu verhöhnen?“

Gegen Kundeninteressen?

Dass die Kunden nun gezwungen werden, online ihre Bankgeschäfte zu erledigen – oder eben nach Wismar, Bützow oder Schwerin zu fahren, „widerspricht jeglichem Servicegedanken und Kundenfreundlichkeit.“ Er zieht den Vergleich zur Autowerkstatt: „Stellen Sie sich doch mal vor, Sie kommen mit Ihrem Auto in die Werkstatt, man sagt Ihnen was zu machen sei, und dann müssen Sie es alleine bewerkstelligen (inklusive Material) und bekommen zum Abschluss eine ordentliche Rechnung.“

Peter Reckziegel will sich nicht falsch verstanden wissen. Er weiß, wie Onlinebanking und die digitale Technik funktioniere. Das heißt nicht, dass er diese Technik nach Feierabend und gerade bei sensiblen Bankgeschäften nutzen möchte. Bisher war die Dienstleistung vor Ort für ihn Grund, seit Jahren Kunde bei der VR-Bank zu sein. „Auch wenn ich schon die Schließung der Geschäftsstelle in Warin vor nunmehr einigen Jahren für unvernünftig und gegen die Kundeninteressen gehalten habe.“

Bank wechseln?

Er kann nicht nachvollziehen, dass die Bank nicht in der Lage ist, den kleinen Raum in Warin weiterhin zu mieten und die SB-Geräte zu betreiben. Uwe Hoffmann, Bereichsleiter Privatkundenbank von der Hauptverwaltung Schwerin beschreibt in der Antwort auf Dr. Reckziegel das Problem, „dass wir uns seit mehreren Jahren in einem Negativzinsumfeld befinden, welches die Geschäftsmodelle aller Banken stark belastet und die Quersubventionierung von kostenintensiven Leistungen massiv erschwert oder unmöglich macht. Bisher ist es uns gelungen, unsere Privatkunden vor der Zahlung von Negativzinsen oder Verwahrentgelten fern zu halten, was für uns einen erheblichen Aufwand bedeutet.“

Peter Reckziegel will nun die Bank wechseln: Er sei nicht gewillt, das so hinzunehmen.

Alternativen?

Die Bank wirbt für die Alternativen. Susanne Peters-Meyer: „Unsere Kundinnen und Kunden können ganz bequem von zu Hause über die bankarbeitstäglichen Öffnungszeiten hinaus von 6 bis 22 Uhr beziehungsweise am Wochenende von 9 bis 14 Uhr über unser KundenServiceCenter unter der Telefonnummer 0385 5490-0 Kontostandsabfragen, Überweisungen und Daueraufträge vornehmen. Das erfolgt mit entsprechender Bepreisung gemäß Kontomodell. Alternativ senden wir die Kontoauszüge zum Selbstkostenpreis von 1 Euro in Papierform mit der Post zum Kunden nach Haus. Für die gesetzliche Pflichtzustellung pro Monat mit der Post berechnen wir zusätzlich die jeweiligen, aktuellen Portokosten der deutschen Post. Der Trend geht eindeutig in die papierlose Welt. In diesem Zusammenhang bieten wir natürlich all unseren Kundinnen und Kunden das elektronische Postfach im Online-Banking an. Sowohl die Umstellung als auch die Bereitstellung der Online-Kontoauszüge sind kostenfrei.“

