Wismar

Noch am Wochenende haben viele Familien in den warmen Becken des Wonnemars Spaß gehabt. Damit ist jetzt wieder Schluss: Nach gerade einmal zwei Wochen muss das Spaßbad Wonnemar in Wismar wieder schließen.

„Leider“, bedauert Centermanager Peter Spiekermann. Grund sind die gestiegenen Corona-Zahlen. Die MV-Ampel stand drei Tage lang auf Rot, für Nordwestmecklenburg bedeutet das, Schwimmbäder müssen ab Montag, 21. Februar, zu bleiben.

Nur noch Schul- und Vereinsschwimmen

Weiterhin geöffnet haben die Fitness- und SPA-Bereiche für Vereinsmitglieder und Wonnemar-Hotelgäste. Auch Schul- und Vereinsschwimmen ist weiterhin möglich. Aber normale Schwimm-Fans kommen nicht mehr ins Spaßbad. Das hatte erst mit Beginn der Winterferien nach einer sechswöchigen Zwangspause geöffnet.

„Während andere Länder und auch immer mehr Bundesländer ihren Einwohnern so viel wie möglich wieder ermöglichen, arbeitet Mecklenburg-Vorpommern weiterhin mit Verboten“, ärgert sich Peter Spiekermann. Bereits gekaufte Online-Tickets werden um die Dauer der Schließung verlängert.

Um den Besucheransturm zu entzerren, gab es im Wonnemar wie schon im vergangenen Jahr zwei Zeitfenster, die die Gäste buchen konnten, und dazwischen eine einstündige Schließung, um die Anlage zu reinigen.

Die Zwangsschließung betrifft nicht alle Freizeiteinrichtungen in Nordwestmecklenburg: Kinos, Theater und Museen können weiterhin besucht werden.

Von Kerstin Schröder