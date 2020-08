Warnemünde

Es ist bereits 15 Jahre her, dass Enrico Subart Meer und Strand aus der Nähe gesehen hat. Dank Julian Sturm-Schneider und seinem Unternehmen Ostsee-Intensivpflege darf der an Multipler Sklerose erkrankte Wismarer erstmals wieder an die Ostsee. Denn seit vergangener Woche stehen mobilitätseingeschränkten Menschen in Warnemünde Rollstuhl und Gehhilfe zur Verfügung, mit dem sie leicht durch den Sand und sogar ins Wasser können.

Enrico Subart war gerade 15 Jahre alt, als er das erste Mal feststellte, dass etwas mit seinem Körper nicht stimmt. „Ich hatte Probleme mit meinem Sehnerv, mein Blick war etwas eingetrübt“, sagt der 50-Jährige, der in Grevesmühlen aufwuchs. Wie ein Schnupfen kam und ging dieses Symptom, das er damals nicht zu ernst nehmen wollte. „In der DDR gab es keine Möglichkeiten, meine Krankheit richtig zu diagnostizieren.“

Eine lebensverändernde Diagnose

Erst 2003 sollte er erfahren, was die frühen Vorzeichen tatsächlich bedeuteten. „Ich bin Ski gefahren und plötzlich konnte ich die Kurven nicht mehr nehmen und bin immer wieder umgefallen.“ Ein Besuch beim Arzt und anschließende Untersuchungen im Uniklinikum brachten dann Gewissheit – multiple Sklerose. Die Autoimmunerkrankung führt zu Entzündungen des zentralen Nervensystems. Die Folge: zumeist konstant zunehmende Bewegungseinschränkungen.

Seit der Diagnose hat sich Enrico Subarts Zustand kontinuierlich verschlechtert. Heute ist er auf einen Rollstuhl und Pflege angewiesen. „Bis vor einem Jahr habe ich noch als Instandhaltungsplaner bei den Egger-Holzwerken gearbeitet. Doch dann konnte ich den Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Und auch das Unternehmen konnte mir nicht mehr gerecht werden“, sagt Subart heute.

Ein gleichberechtigter Partner

Seit etwa einem Jahr steht er im Kontakt mit der Ostsee-Intensivpflege von Julian Sturm-Schneider und Alexander Reymann. Das Unternehmen tritt nicht als typischer Pflegedienst auf. „Wir sind ein gleichberechtigter Partner“, sagt Sturm-Schneider. Der 32-Jährige hilft pflegebedürftigen Menschen in ganz Deutschland, bei den Krankenkassen ein persönliches Budget zu beantragen. „Dabei werden die Patienten zu Arbeitgebern und engagieren ihre Pflegekräfte selbstständig.“ Subart hat derzeit fünf Angestellte, die ihm bei der Bewältigung des Alltags helfen.

Dazu zählt der Schweriner Christian Hübner. Er hat eine halbe Stelle in einer Pflegeeinrichtung der Diakonie. Außerdem ist er bei Enrico Subart angestellt. Hübner ist es auch, der Subart nach Warnemünde bringt, um das neue Angebot der Ostsee-Intensivpflege zu testen – einen Rollstuhl, der es ermöglicht, leicht durch den Strandsand und sogar in das Wasser zu kommen.

Ein Wikinger-Erlebnis in Warnemünde

Seit 2015 gibt es die Beratungsstelle Ostsee-Intensivpflege, die Julian Sturm-Schneider mit seinem Freund Alexander Reymann gegründet hat. Und seit jeher haben die Patienten besonders einen Wunsch: „Viele wollen an das Meer. Vor allem jene, die im Sterben liegen, können danach oft besser mit dem Leben abschließen.“ Er erinnert sich an einen kleinen Jungen, der mit einem genetischen Fehler geboren wurde und kurz vor seinem Ableben noch diesen einen Wunsch hatte: „Er liebte die Wikinger-Geschichten. Wir haben sein Krankenbett wie ein Wikingerschiff geschmückt und ihn dann noch mal an das Meer gebracht.“

Die Mitarbeiter der Ostsee-Intensivpflege haben einen Jungen, der bereits auf der Palliativstation lag, auf einen Ausflug nach Warnemünde begleitet. Der kleine Wikinger-Fan durfte so noch einmal Meeresluft schnuppern. Quelle: Ostsee-Intensivpflege

Auch für Subart ist der Besuch eine besondere Situation, die er mit einem normalen Pflegedienst nicht hätte erleben können. „Es ist ein großes Stück Lebensqualität, welches mir hier geschenkt wird. Ich bin deutlich mehr selbstbestimmt und habe nicht das Gefühl, dass jemand über mir steht, für mich entscheidet.“ Die Hilfe der Ostsee-Intensivpflege ermögliche eine Teilhabe am normalen Leben.

Kostenfreie Möglichkeit für Strandbesuch

Seit knapp einer Woche bietet Sturm-Schneider einen Rollstuhl und eine Gehhilfe am Warnemünder Strand. „Diese können kostenfrei bei der Strandoase Treichel ausgeliehen werden.“ Mit dem Strandkorbvermieter, der unter anderem bereits für einen barrierefreien Zugang bis ans Wasser gesorgt hat, kooperiert dass Beratungsunternehmen.

An dem kostenfreien Strandrollstuhl möchte man jedoch nicht verdienen, höchstens auf die Möglichkeit aufmerksam machen, dass es Alternativen zu herkömmlichen Pflegedienstleistern gibt. „Ich habe lange in der Pflegebranche gearbeitet. Es ist dort alles auf Profit ausgelegt und an solche außergewöhnlichen Aktionen ist dort gar nicht zu denken.“

Julian Sturm-Schneider (links) ermöglicht es mobilitätseingeschränkten Menschen wie Enrico Subart (Mitte) mit seinem speziellen Rollstuhl wieder an und sogar in die Ostsee zu kommen. Quelle: Moritz Naumann

Ein lohnender Aufwand

Für das kommende Jahr wünscht sich Sturm-Schneider noch einen Hebekran am Strand. „Im Moment brauchen Pflegebedürftige wie Enrico noch menschliche Hilfe, um aus ihrem elektrischen Rollstuhl in den Strandrollstuhl zu kommen.“ Subart wiegt 107 Kilogramm. Es braucht vier Männer, um ihn aus dem einen in das andere Gefährt zu heben.

Das Unternehmen betreut mittlerweile um die 40 Patienten in ganz Deutschland und hilft ihnen, das persönliche Budget bei den Krankenkassen zu beantragen. Denn das ist nicht ganz einfach. „Bei mir hat das zwei Jahre gedauert“, sagt Subart. Ob sich der Aufwand gelohnt hat? „Auf jeden Fall“, sagt der MS-Patient, während sein Blick auf die Ostsee und die einfahrende Fähre schweift.

Von Moritz Naumann