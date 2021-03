Warnstreik bei der Lear Corporation in Wismar

Wismar

Die Warnstreiks in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie gehen weiter. Am Mittwoch haben 52 Beschäftige der Lear Corporation in Wismar für 30 Minuten die Arbeit niedergelegt. „Die Kolleginnen und Kollegen setzen hier heute ein deutliches Zeichen, dass sie vom Arbeitgeberverband erwarten, endlich auf unsere Forderungen einzugehen“, teilt Henning Groskreutz mit, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Lübeck-Wismar.

Ost-West-Konflikt

Neben der vierprozentigen Volumenforderung und Arbeitsplatzsicherung darf nach Aussage der Beschäftigten bei Lear in Wismar besonders eine Sache nicht vergessen werden: Sie wollen endlich auch eine 35-Stunden-Woche haben. „Unserem Betrieb geht es sehr gut“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Andreas Schulz.

„Es ist den Kolleginnen und Kollegen nicht mehr zu vermitteln, warum in anderen Werken, wie in Bremen, 35 Stunden die Woche gearbeitet wird, wir hier im Osten aber immer noch schlechter behandelt werden. Wir sind bereit, 24 Stunden oder länger zu streiken, um unsere Forderungen in dieser Tarifrunde durchzusetzen. Und genau das Gleiche werden für die 35-Stunden-Woche tun. Wir stehen stark zusammen.“

Von OZ