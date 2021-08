Warum der Wismarer Andreas Knothe die Ehrennadel in Gold bekommt

Wismar

Wie der Vater so der Sohn: Bernhard Knothe hat vor wenigen Tagen eine Ehrung für sein Fußball-Engagement erhalten, jetzt auch Sohn Andreas Knothe.

Der Wismarer, der in Pölitz bei Bad Oldesloe in Schleswig Holstein mit seiner Freundin Antonia Schauland wohnt, erhielt die Ehrennadel des Kreisfußballverbandes (KFV) Schwerin-Nordwestmecklenburg.

Als Schiedsrichter ist Andreas Knothe seit 1996 im Einsatz. Seit 2013 ist er zudem Ansetzer im KFV für Spiele bei den Männern. Außerdem ist der Fan von Hansa Rostock noch Staffelleiter bei den Alten Herren der Kreisoberliga und im Kreispokal. Er selbst pfeift noch in der Kreisoberliga.

Sein Heimatverein ist und bleibt der FC Anker Wismar. Hier kennen ihn viele als Stadionsprecher.

Am letzten Freitag ist Andy auf dem Laufband bei Clever Fit in Bad Oldesloe seine ersten sieben Kilometer auf dem Weg ins schwedische Kalmar gelaufen. Er nimmt so am Schwedenlaufbattle teil und fühlt sich so Wismar verbunden. Weitere Kilometer will er folgen lassen.

Von Heiko Hoffmann