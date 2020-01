Warum dieser Wismarer Busfahrer ein Herz für Tiere hat

Wismar

Seit 18 Jahren ist Klaus-Dieter Noske mit dem Bus unterwegs. Erst für die Grevesmühlener Busbetriebe, dann für die Nahbus GmbH. Seit der Motor auf der Wismarer Werft wieder richtig angesprungen ist, fährt er montags bis freitags Arbeiter in den frühen Morgenstunden zur Werft. Nachmittags holt er die Arbeiter an drei Werktoren wieder ab und bringt sie zurück zum Parkplatz am Bürgerpark.

Zwischendurch hat Klaus-Dieter Noske, der früher unter anderem auch als Kfz-Schlosser tätig war, eine vierstündige Pause. Diese nutzt der Wismarer seit einem Jahr häufig für sein neues Hobby. Er arbeitet an tierischen Holzfiguren. Spaziergänger und Autofahrer nehmen sie in der Lübschen Straße in Höhe Burgwall in Augenschein. Kindern streicheln schon mal dem Bären über den Kopf.

„Die erste Eule habe ich verheizt“

„Ich habe bei einem Bekannten einen Adler gesehen. Der gefiel mir richtig gut. Ich dachte mir, das könnte ich auch machen. So habe ich mich dann im Internet informiert“, denkt Klaus-Dieter Noske an die Anfänge zurück und erzählt lachend: „Die erste Eule habe ich verheizt. Die sah zum Schreien aus.“

Peu à peu hat er sich gesteigert. Der 65-Jährige, der Ende August seine letzte Runde mit dem Bus drehen wird und in Rente geht, blickt einer ausgefüllten Freizeit entgegen. Das Haus in der Lübschen Straße 121, Garten und Familie füllen ihn aus. Jetzt kommen die Holzfiguren hinzu, von denen er sich für einen Obolus trennt.

Es klappt immer besser

Spezialisiert hat er sich auf Eulen, Adler und Bären. Für einen Schuhmacher hat er auch schon einen XXL-Holzschuh gefertigt. „Ich hätte anfangs nicht gedacht, dass es so gut klappt“, freut sich Noske über seine handwerklichen Fertigkeiten.

Kiefer und Lärche holt er sich aus dem Wald ab. Dann werden die groben und auch die feinen Konturen mit der Kettensäge sichtbar gemacht und herausgearbeitet, ehe der Winkelschleifer zum Einsatz kommt. Für die Augen zum Beispiel ist besonderes Geschick erforderlich. Mit dem Abflammgerät kommt etwas Farbe ins Spiel, abschließend werden die Figuren geölt oder auch gelackt.

Schon mehr als 30 Figuren gestaltet

Mehr als 20 Eulen, sieben Adler und vier Bären hat der Busfahrer gefertigt. Zwei Eulen sind in der Gartenanlage am Dorstein zu sehen. Dort sind so aus zwei Baumstümpfen Hingucker geworden. „Ich freue mich natürlich, wenn es anderen gefällt“, sagt Klaus-Dieter Noske, der vor den Werftfahrten vor allem im Überlandverkehr unterwegs war.

Dass er zum Ende seines langen Berufslebens kleine Runden zwischen Bürgerpark und Werft zurücklegt, stört ihn nicht. Er hofft, dass noch viele Schiffe in Wismar gebaut werden und ist schon gespannt auf den Moment, wenn der erste Kreuzliner der Global Class Ende des Jahres Wismar verlassen wird. „Ein Tag der offenen Tür wäre gut. Ich würde mir das gerne mal angucken.“ Sagt der Busfahrer und wirft die Kettensäge an, um die Eule weiterzubearbeiten.

Von Heiko Hoffmann