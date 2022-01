Wirtschaft - Was ist los in Wismar? Weiteres Geschäft schließt in der Innenstadt

Nachdem die Postbank ankündigte, ihre Filiale in Wismars Innenstadt zu schließen, und damit auch die Zukunft der Post in der Mecklenburger Straße ungewiss ist, gibt nun ein weiteres größeres Unternehmen seinen Rückzug bekannt.