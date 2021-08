Bad Kleinen

Beißt Nosferatu grad seine Mädels? Was für ein gruseliger Geselle, gerade mit den dunklen Regenwolken und der alten Mühle in Bad Kleinen mit ihren teils leeren Fensterscheiben als Kulisse. Die drei Großfiguren vom Wismarer Projekt „NosferaTour“ der Kulturmühle Wismar e.V. waren einer der Höhepunkte beim Kultur- und Kreativmarkt am Samstag auf dem Mühlengelände in Bad Kleinen.

Die in der Mühle in der Mühle eröffnete Ausstellung „Kunst in Zeiten von Corona“ ist noch bis zum 12. September zu sehen, täglich zwischen 16 und 18 Uhr.

Es stellen die Preisträgerinnen und Preisträger des Ideenwettbewerbes „Kunst in Zeiten von Corona“ aus: Carmen Blazejewski, Thomas Garling, Tanja Zimmermann, Juliane Laitzsch, Renate U. Schürmeyer, Udo Dettmann, Maria Konschake, Ute Lübbe, Christine Lengtat, Annette Czerny, Karin Schroeder und Regina Zacharski.

Von Nicole Hollatz