Nun haben sie ausgedient: Lumumba, Eierpunsch, Glühwein & Co. sind verdaut und die Tassen des Wismarer Weihnachtsmarktes arbeitslos. Lila, goldener Schriftzug, hübsch verziert mit Wismars Wasserkunst, anderen markanten Gebäuden der Hansestadt und natürlich dem von Rentieren geflogenen Schlitten samt Weihnachtsmann steht sie wohl nun in manch einem Küchenschrank in Nordwestmecklenburg und über die Landkreisgrenze hinaus. „Die gingen zum Schluss weg wie warme Semmeln“, sagt Dörte Schmidt vom Organisationsteam des Wismarer Weihnachtsmarktes. Die Tassen aus dem Jahr 2021 seien restlos weg.

3648 hatte die Schaustellerin bestellt – 76 Kartons mit jeweils 48 Tassen. Erstmals waren die Pötte eher bauchig als schlank. „Das kam bei den Kunden gut an“, weiß sie. Pro Tasse mussten die Gäste des Weihnachtsmarktes drei Euro Pfand bezahlen. „Viele brachten sie nicht zurück oder kauften sogar gleich einige als Andenken auf“, so Dörte Schmidt. Sie selbst hat nur noch Restbestände aus den Jahren 2020, als coronabedingt kein Weihnachtsmarkt stattfinden durfte, aus 2019 und 2018 beziehungsweise Tassen, die keine Jahreszahl tragen. „Ich hatte kürzlich sogar Anrufe aus Leipzig und Lübeck“, verrät sie. Dorthin werden nun noch einige Tassen verschickt. Auch die Wismarer Tourismuszentrale habe noch einen Karton für den Verkauf bekommen.

Für die Anfertigung zahlten die Schausteller 2,88 Euro pro Tasse. Viel Gewinn haben sie also nicht gemacht. „Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache“, betont Dörte Schmidt. Sie freut sich, dass es so viele Tassenfans gibt, die für das Weihnachtsmarkt-Andenken eine Verwendung finden.

Schausteller ziehen positives Fazit

Beruhigt und am Ende doch glücklich treten die meisten Schausteller die Heimfahrt an. „Wir haben im Leben nicht damit gerechnet, dass der Weihnachtsmarkt noch so gut angenommen wird“, gibt Dörte Schmidt zu. Die fünf Wochen waren ein Auf und Ab: Erst Bangen, ob der Weihnachtsmarkt überhaupt starten darf, die Einführung der 2G- und dann sogar der 2G-plus-Regel, dann haben rundherum alle Märkte geschlossen – da lagen manchmal die Nerven blank. „Wir hatten sehr viel Zuspruch von den Besuchern. Das hat uns Kraft gegeben. Auch wenn die Einnahmen deutlich geringer ausgefallen sind als in den Jahren zuvor, ziehen wir insgesamt ein positives Fazit. Wir freuen uns, dass wir bis zum Schluss bleiben durften“, sagt sie dankbar.

Das Weihnachtsfest verbringen sie und ihr Mann nun ganz in Ruhe in Familie – ohne jeglichen Stress und ohne jegliche Hektik. „Die fünf Wochen haben geschlaucht.“ Na dann, gute Erholung und bis zum nächsten Jahr!

Von Jana Franke