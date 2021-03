Barnekow

Im jetzigen Landkreis Nordwestmecklenburg aufgewachsen, kenne ich die eine oder andere geheime Ecke, die ich Verwandten und Freunden aus der Ferne für einen Besuch empfehlen kann. Ich bin aber auch immer wieder überrascht, dass es Orte gibt, von denen ich selbst noch nichts gehört habe. Klar, den Ort Barnekow kenne ich natürlich. Aber erst kürzlich ist mir an der B 105 in Gressow das braune Schild mit der Aufschrift „Burganlage Barnekow“ aufgefallen. Ich würde ja behaupten, dass es gerade erst aufgestellt worden ist, aber tatsächlich bin ich bis dato offenbar blind durch die Gegend gefahren.

Um bei Verwandten und Freunden aus der Ferne mit neuem Landkreis-Wissen zu punkten, begab ich mich also auf den Weg nach Barnekow. Ich fuhr einmal durch den Ort, ein zweites und dann noch ein drittes Mal. Kein Schild weit und breit, das auf die Burganlage hinweist. Hm, vielleicht hilft ja Google. Ich finde Informationen über das Stück Erde. Die Ritterburganlage entstand im 13. und 14. Jahrhundert, steht auf einer Internetseite geschrieben. Versprochen werden mir Gräben und hohe Erdwälle, die noch heute von dem mittelalterlichen Geschehen vor den Toren Wismars künden. Die Fotos sind vielversprechend: ein hoch aufragender Turmhügel und die Vorburg. Durchzogen werde alles von teilweise noch wasserführenden Ringgräben, steht dort geschrieben. Das dokumentieren auch veröffentlichte Fotos.

Reste gut erhalten

Ich erfahre, dass die Burganlage ihr Schicksal während des Dreißigjährigen Kriegs von 1618 bis 1648 erfuhr. Barnekow wurde verwüstet und das Dorf mehrfach geplündert. Von der Burg blieb nicht mehr viel übrig. Ja, das merke ich. Auf der Internetseite www.geocaching.com werde ich informiert, dass die Burg ein gutes Beispiel für die Größe der Anlagen sei, „wie es sie in Mecklenburg so oft gab“. Die Reste sollen die Jahrhunderte erstaunlich gut überstanden haben. Nur, wo sind sie?

Ich durchforste Google weiter und stoße auf einen Beitrag über Barnekow. Reich an Fundorten der Vor- und Frühgeschichte sei der um 1230 erstmals erwähnte Ort, heißt es. So erwähnte der deutsche Archäologe und Kunsthistoriker Friedrich Schlie (†1902) im Jahr 1880 den Fund mehrerer Bronzen im Moor zwischen Barnekow und Groß Woltersdorf. Einige Jahre zuvor, 1868, sind Knochen und Steingeräte in Groß Woltersdorf am Weg nach Dammhusen entdeckt worden. Also wird Groß Woltersdorf mein neues Ziel? Ich düse los.

Ich fahre in den Ort, der eine Sackgasse ist, und mache am Ende der Asphaltstraße wieder kehrt. Ritterliches aus dem Mittelalter? Fehlanzeige. Ich spreche einen Herrn an, der mit seinem Hund spazieren geht, und frage nach der Burganlage. „Ja, Sie sind gerade daran vorbeigefahren. Da ist aber nichts weiter als ein Kreuz“, erklärt er mir. Dann sehe ich das kleine blaue verwitterte Schild, auf dem nur knapp „Turmhügel“ zu lesen ist. Ahhh, also, auf geht’s.

Der Turmhügel befindet sich in Groß Woltersdorf. Quelle: Arno Zill

Pfad führt zum Turmhügel

Ich gehe einen Pfad entlang, der zwischen einem Privatgrundstück und dem kleinen Dorfteich gelegen ist. Und dann ist sie vor mir, die kreisrunde Anlage mit einem Durchmesser von 120 bis 130 Metern. Natur pur, muss ich schon sagen. Hier zwitschern Vögel, da hämmert ein Specht auf einen Baumstamm ein. Ich entdecke eine Treppe, die auf den Hügel führt. Rechts daneben ist hinter dickem Gestrüpp versteckt ein Hinweisschild, was sich oben auf dem Hügel befindet und was es mit der Geschichte auf sich hat.

Errichtet wurde die Turmhügelburg für einen dort ansässigen Adligen als letzte Rückzugsmöglichkeit bei einem friedlichen Angriff. Vor dem Hügel habe es einen Wirtschaftshof gegeben, auf dem unter anderem Wohnungen des Ritters und seines Gesindes zu finden waren. Befestigt gewesen sein soll der Hof mit Graben, Wall und darauf stehendem Palisadenzaun. Im Gefahrenfall zogen sich Ritter und Gesinde in die mit wenigen Leuten zu verteidigende Turmhügelburg zurück. Heute ist das alles kaum vorstellbar. Der Hügel kommt mir dann doch ein wenig klein vor, als ob man sich dort in Sicherheit bringen könnte. Aber es sind eben nur Reste.

Ort der Stille

Ich steige die Treppe rauf und entdecke das kleine Kreuz, von dem der Passant sprach. Außerdem sehe ich fünf Grabsteine. Es sind vier Soldatengräber und ein Kindergrab aus dem Zweiten Weltkrieg, steht auf der Info-Tafel geschrieben. Es ist also ein Ort der Stille, der sehr gepflegt aussieht. Wie ich später erfahre, hält eine Dorfbewohnerin die Anlage in Schuss. „Die Grabstelle war nach 1945 geschliffen worden und wurde vor etwa 25 Jahren als ABM-Projekt wiederhergestellt“, erklärt mir der ehemalige Bürgermeister Edmund Matschke später in einem Telefonat.

Zur Galerie Die Reste der Burganlage Barnekow (Nordwestmecklenburg) haben die Jahrhunderte gut überstanden. Im 13. und 14. Jahrhundert ist sie gebaut worden. Heute ist sie ein Ort der Stille.

Ich möchte mehr über den Turmhügel wissen und greife erneut zum Handy, um im Internet nach „Burganlage Groß Woltersdorf“ zu suchen. Auf alten Flurkarten des späten 18. Jahrhunderts wird die Burgstelle als geschlossener Ringwall auf einer Insel dargestellt, die in einem Moor lag. „Auf einigen modernen Luftbildern ist noch gut zu erkennen, dass die Burg im Osten von Wasser oder Sumpf umgeben gewesen sein muss“, schreibt ein Internetnutzer, der sich für das Mittelalter interessiert und mehrere Burgen deutschlandweit erklärend darstellt. Ich verlasse den Hügel, lasse ihn im wahrsten Sinne des Wortes links liegen und gehe weiter ins kleine Wäldchen hinein. Weit komme ich nicht. Immer wieder versinke ich mit meinen Schuhen. „Von Wasser und Sumpf umgeben“ – ja, das kann ich hiermit bestätigen. Gut, dass der Boden ein wenig gefroren ist. Ansonsten würde ich wohl knöcheltief im Schlamm stecken.

Zurück nach Barnekow

Ich muss zugeben: Von dem beworbenen Ausflugsziel an der B 105 hätte ich ein wenig mehr erwartet, aber die Geschichte dahinter ist durchaus interessant. Und zumindest mit der kann ich jetzt bei Verwandten und Freunden aus der Ferne prahlen. Aber warum der Name „Burganlage Barnekow“? Und soll das Stück tatsächlich von Wasser und Sumpf umgeben (gewesen) sein? Glauben kann ich das nicht so recht. Dann erreicht mich eine Nachricht einer Facebook-Nutzerin, die von meinen Recherchen gehört hat. „Im historischen Naturpark direkt in Barnekow gibt es einen großen Mittelberg, der von Ringgräben teilweise umschlossen ist“, schreibt sie. Der Eingang zum Park sei über die Schotterstraße zu erreichen, die rechts an der Feuerwehr vorbeiführt. Los geht’s.

Die Burganlage in Barnekow. Quelle: Arno Zill

Eine Beschilderung gibt es nicht. Ich folge den Anweisungen meines menschlichen Navis. Am Dorfteich finde ich einen Parkplatz und dann sehe ich ein verwittertes blaues Schild, das mich zur Burganlage weist. Ich bin überwältigt. Hier ist sie – die beschriebene Burgstelle als geschlossener Ringwall auf einer Insel. Wahnsinn. Es ist so wunderschön und in den schöneren Monaten mit viel Grün wahrscheinlich noch wunderschöner. Ob die Burganlage einen Ausflug wert ist – definitiv. Nur etwas mehr Werbung an der Straße könnte sein...

