Warin

Mit hohem Druck schießen zig Liter Löschwasser durch sie hindurch – entweder direkt aus dem Hydranten oder bei großen Szenarien auch mal aus nahe gelegenen Seen. Strapaziert werden die Feuerwehrschläuche aber nicht nur innen. Auch die Außenhaut muss einiges ertragen: Schlamm, Glasscherben, Asphalt, Ruß, Schutt und Asche. Nach seinem Einsatz darf der Schlauch kein zweites Mal genutzt werden. Er muss zunächst in die Waschanlage und wird sowohl von innen als auch von außen gereinigt.

Gebt her eure Schläuche: In der Vergangenheit brachten die Kameraden der insgesamt 95 freiwilligen Feuerwehren im Landkreis die eingesetzten Schläuche in die Kreisfeuerwehrzentrale Warin und tauschten sie mit bereits gereinigten aus. Von Warin aus sind die verschmutzten Materialien in Schlauchwaschanlagen nach Schwerin und Lübeck gebracht worden – manchmal sogar nach Hamburg, wenn in den anderen Städten keine Kapazitäten mehr frei waren. Dieser logistische Aufwand hat nun ein Ende. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat eine eigene Schlauchwaschanlage auf dem Gelände der Kreisfeuerwehrzentrale.

Waschanlage für Feuerwehrschläuche ist ein Mehrwert

Die Fertigstellung war zwar bereits im September, aber erst jetzt ist sie offiziell eingeweiht worden. Investiert wurden fast 248 000 Euro – 178 000 Euro für den Anbau, in dem die Waschanlage ihren Platz gefunden hat (105 000 Euro davon flossen aus dem Innenministerium) und fast 70 000 Euro für die Anlage selbst.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die, so betont Kreisbrandmeister Heinz Hinzmann, sei ein Mehrwert für die Wehren im Landkreis. „Wir sparen nicht nur den Weg nach Lübeck und Schwerin, sondern auch Zeit“, resümiert er. Somit würden die Schläuche den Feuerwehren auch wieder schneller zur Verfügung stehen. Und: Am Ende spart der Landkreis als Dienstleister für das Ehrenamt auch Geld. Denn zuletzt waren die Preise für das Fremdwaschen in Schwerin und Lübeck deutlich gestiegen.

So funktioniert die Anlage

Die Außenhaut des Schlauchs wird zunächst in einem sogenannten Tauchbecken vorgereinigt. Von dort aus wird er in die Waschanlage gezogen und an eine überdimensionale Wickelvorrichtung gekoppelt. In der Anlage wird der Schlauch nicht nur durchgespült, sondern auch auf Druckfestigkeit geprüft. Dafür wird maschinell ein Wasserdruck von 16 Bar erzeugt, dem der Schlauch eine Minute lang standhalten muss. Gerätewart Gordon Schulz wirft dann einen Blick in die durch eine Scheibe einsehbare Anlage und prüft, ob der Schlauch dicht ist.

„Die Schläuche müssen zu einhundert Prozent sicher und heil sein“, erklärt Florian Haug, Leiter des Eigenbetriebs Rettungsdienst beim Landkreis Nordwestmecklenburg. Sie seien die Lebensader bei Löschangriffen, umschreibt er. Daher müssen die Schläuche nicht nur gewaschen, sondern auch gepflegt und gewartet werden. Ein Kleinstriss könne bei den Kräften, die mit dem Wasser auf den Schlauch wirken, schnell gefährlich werden. Heißt in der Praxis: Zeigen sich Risse, muss der Schlauch in Warin repariert oder entsprechend gekürzt werden.

Nach der Druckprüfung wird der Schlauch ausgewrungen – natürlich alles mechanisch in der Anlage – und getrocknet. Dann nur noch abkoppeln und der Schlauch ist zur Abholung bereit. Damit die Kameraden auch ihre Materialien zurückbekommen, sind die Schläuche mit einem Barcode versehen und können den einzelnen Ortswehren per Scanner zugeordnet werden.

Der Wasserverbrauch in Warin hält sich in Grenzen. „Das Wasser wird aufgefangen und mehrfach verwendet“, erklärt Mathias Hacker, der die Kreisfeuerwehrzentrale in Warin seit Sommer vergangenen Jahres leitet. Die Anlage reinigt und überprüft derzeit an drei Tagen in der Woche rund 150 Schläuche.

Schulungen ausgesetzt

Während in der Waschanlage also reger Betrieb herrscht, ist es auf dem Rest des Geländes eher ruhig. In Corona-Zeiten ist die Ausbildung der Wehren am Wariner Standort auf null heruntergefahren worden, die 2016 sanierten Schulungsräume sind verwaist. Auch der Brandcontainer und der Übungsturm, an dem die Kameraden ihre Power und Kondition beim Feuerwehrsport unter Beweis stellen, stehen ungenutzt da. „Wir sind gerade dabei, Tools einzurichten, damit die theoretische Ausbildung der Kameraden online angeboten werden kann“, verdeutlicht Florian Haug.

Von Jana Franke