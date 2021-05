Waschbärenkinder stellen Lottihof in Seefeld vor Herausforderungen

Seefeld

Man kann die Spaziergänger, die das kleine Waschbär-Mädchen scheinbar verlassen in der Natur fanden, es retten wollten und mitnahmen, um es beim Aktion-Tier-Lottihof in Seefeld (Nordwestmecklenburg) abzugeben, irgendwie verstehen. Wer kann diesen kugelrunden Augen und diesem niedlichen Gesichtchen schon widerstehen? „Fürsorge für kleine, scheinbar hilflose Wesen mit großen Augen gehört zu den menschlichen Anlagen, die Evolution für unsere Spezies erst möglich machte“, sagt Peter Rabe, Leiter des Forstamts Grevesmühlen.

Tatsächlich jedoch bringt das kleine Waschbär-Mädchen und noch drei weitere junge Waschbären, die zufälligerweise ein paar Tage später ebenfalls beim Lottihof in Seefeld abgegeben wurden, den Aktion-Tier- und Gnadenhof für Nutztiere in ziemliche Probleme.

Insgesamt vier Waschbär-Kinder befinden sich derzeit auf dem AktionTier Lottihof in Seefeld (Nordwestmecklenburg, Gemeinde Testorf-Steinfort) Quelle: Annett Meinke

Aufpäppeln und zurück in die Natur geht nicht

„Eigentlich hätten wir die Waschbären nicht aufnehmen dürfen“, sagt Hof-Chefin Geburtig. Nicht nur, weil der Lottihof keine Genehmigung für die Haltung oder Aufzucht von Wildtieren hat. Auch weil es ebenfalls rein rechtlich nicht erlaubt ist, Wildtiere aus der Wildnis zu entnehmen, sie aufzupäppeln und dann wieder in die Wildnis zu entlassen.

Der Lottihof kümmert sich deshalb jetzt darum, die Waschbären an ein für sie geeignetes Wildgehege zu übergeben. „Leider gibt es hier in unserer Nähe keines“, sagt Christine Geburtig. Im Moment ist sie in Verhandlungen mit einem Gehege in Brandenburg.

Solange werden die vier kleinen Waschbären in Abstimmung mit dem Veterinäramt des Landkreises Nordwestmecklenburg in Seehof aufgepäppelt. Was beileibe keine einfache Angelegenheit ist. Waschbären machen enorm viel Krach, wenn sie hungrig sind, Bedürfnis nach Nähe haben, toben wollen oder ihnen etwas nicht in den Kram passt.

Eigentlich, so Geburtig, sollen sich die jungen Waschbären auch nicht zu sehr an den Kontakt mit Menschen gewöhnen. Was fast unmöglich ist, wenn man Wildtier-Jungtieren Zuwendung gewährt und sie füttert. Weil sie natürlich eine Bindung zu dem Menschen, der sich um sie kümmert, entwickeln.

Lottihof-Chefin Christine Geburtig mit kleinem Fund-Eichhorn. Quelle: Annett Meinke

Rechtlich problematisch

So sehr Christine Geburtig als Tierschützerin versteht, dass Menschen Tieren, die in Not scheinen, helfen wollen, so sehr liegt es ihr am Herzen, aufzuklären, dass Wildtiere möglichst nicht aus der Natur entnommen werden. „Mal abgesehen von den rechtlichen Bestimmungen, meist ist so ein Jungtier gar nicht wirklich allein, die Mutter kommt irgendwann und kümmert sich.“

So ähnlich drückt es auch Peter Rabe vom Grevesmühlener Forstamt aus. „Es mag ein wenig hart klingen, aber wir müssen die Natur auch Natur sein lassen.“ Wann man eingreifen muss, falls man auf scheinbar einsame oder verletzte Wildtiere trifft, und wann man es lieber sein lassen sollte, ist dabei gar keine so einfache Entscheidung.

„Hände weg von Wildtieren“ In der Broschüre des Landwirtschafts- und Umweltministeriums MV werden verschiedene Situationen mit angemessenem Verhalten geschildert. Beispiel Verkehrsunfall mit Wildtieren: Wer in einen Verkehrsunfall mit Tieren, egal ob Haustier oder Wildtier verwickelt wird, wendet sich in jedem Fall an die Polizei unter 110. Zum Thema „scheinbar alleingelassene Wildjungtiere“ steht dort: Grundsatz: Nicht anfassen! Nicht mitnehmen! Halten Sie Abstand! In den allermeisten Fällen warten die Jungtiere nur auf ihre Eltern. Diese sind vielleicht zu einer manchmal mehrstündigen Nahrungssuche aufgebrochen. Es kann aber auch sein, dass die Elterntiere durch die Anwesenheit des Beobachters erst vom Jungtier vertrieben wurden oder durch Anwesenheit von Menschen gehindert werden, zum Jungtier zurückzukehren. Bitte beachten Sie: Fieptöne bei Rehkitzen sind keine Anzeichen von Qual. Es sind lediglich Signale an das Muttertier. Fuchswelpen brauchen nur Hilfe, wenn sie mehrere Tage allein sind und abgemagert aussehen. Nähern Sie sich nie kleinen Wildschweinen (Frischlingen). Die Muttertiere könnten in der Nähe sein. Das kann auch für Sie gefährlich werden. Belassen Sie junge Igel in ihrer Umgebung. Sie werden schnell selbstständig. Direkte Hilfe bietet sich beispielsweise an, wenn Sie auf dem Boden flugunfähige Jungvögel finden. Diese können Sie ins Geäst setzen oder zurück in das Nest, wenn es mühelos erreichbar ist. Die Tiere sind bei ihren ersten Flugversuchen durch Katzen und kleine Beutegreifer (z. B. Fuchs) gefährdet. Die meisten unserer heimischen Wildtiere, wie Rehe, Hirsche, Füchse, Wildschweine, Feldhasen und Höckerschwäne, unterliegen dem Jagdrecht. Die Entscheidung über ihren Verbleib obliegt dem Jagdpächter. Wildtiere, die gemäß Bundesnaturschutzgesetz zu den streng geschützten Arten zählen (z. B. Eulen und Greifvögel, Fledermäuse) sind, sofern sie aufgenommen und mitgenommen werden, der zuständigen Naturschutzbehörde zu melden, in MV dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Telefon: 03 843 / 77 70). Mehr Informationen: www.lung.mv-regierung.de (Fachinformationen Natur und Landschaft/Artenschutz www.deutsches-meermuseum.de (Sichtungen und Todfunde) www.deutschewildtierstiftung.de

Eine Broschüre mit dem Titel „Hände weg von Wildtieren!“ hat das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt in Mecklenburg-Vorpommern Ende des Jahres 2020 herausgegeben. An dieser Broschüre haben viele Institutionen im Land, unter anderem der Landesjagdverband, die Igelhilfe MV, das Landesamt für Umwelt und Naturschutz, der Ökologische Jagdverein, der Landesverband des Deutschen Tierschutzbundes und der Deutsche Falkenorden mitgearbeitet.

Broschüre des Umweltministeriums MV klärt viele Fragen

In der Broschüre geht es um genau diese Fragen: Wie helfe ich richtig, ohne Tier und Mensch zu gefährden? Ist Hilfe überhaupt notwendig? Verstoße ich mit meiner Hilfsbereitschaft gegen rechtliche Regelungen?

Im Fall der jungen Waschbären, die in diesem Frühjahr auf dem Lottihof in Seefeld gelandet sind, wird nun nach einem für sie zumutbaren und rechtlich einwandfrei geregeltem Verbleib gesucht. Waschbären gelten als invasive Art. Sie vermehren sich in Mecklenburg-Vorpommern rasant und gehören zu den jagdbaren Tieren.

Von Annett Meinke