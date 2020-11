Wismar/Grevesmühlen

Weil Leitungen im Fußboden des Erdgeschosses der Kreisverwaltung in Wismar defekt sind, muss auf insgesamt 900 Quadratmetern der Estrich ausgetauscht werden. Grund sind fehlerhafte Bauteile in den Leitungen des erst vier Jahre alten Bauwerks. Jetzt steht der grobe Zeitplan fest, wie die Sanierung des Bereiches ablaufen soll. Wie Burghard Bohm, Leiter des Fachdienstes Bau und Liegenschaften des Landkreises, informierte, sollen die Mitarbeiter aus diesem Bereich im Februar/März umziehen.

Dafür wurden Räume im Jobcenter Wismar angemietet, die jetzt aufwändig hergerichtet werden müssen. Denn Grundvoraussetzung, dass die Verwaltungsmitarbeiter – betroffen sind die Bereiche der Ausländerbehörde und des Sozialamtes – dort arbeiten können, sind vor allem sichere und leistungsfähige Datenleitungen. „Und die werden nicht in zwei Tagen installiert, das dauert ein paar Wochen“, so Bohm. 31 Arbeitsplätze werden so bis Ende kommenden Jahres beim Jobcenter „ausgelagert“. Betroffen von der Sanierung sind allerdings 42 Kollegen, für die noch eine Lösung gesucht wird. Einige müssen wohl bis Dezember 2021 nach Grevesmühlen fahren.

1,1 Millionen Euro kostet die Sanierung

Denn nach dem jetzigen Stand der Dinge wird die Sanierung rund 1,1 Millionen Euro kosten und etwa zehn Monate dauern, so dass Weihnachten 2021 die Arbeiten abgeschlossen sein sollen, wenn alles nach Plan läuft. Laut der Kreisverwaltung werde die Versicherung der zuständigen Baufirma den Schaden zu 100 Prozent abdecken. Was jedoch strittig ist, sind die Kosten, die durch Umzug, zusätzliche Miete etc. entstehen. Die beziffert Burghard Bohm allein auf rund 200 000 Euro. Davon trägt die Versicherung, die der Landkreis für solche Fälle abgeschlossen hat, allerdings nur 80 000 Euro. „Die anderen 120 000 Euro werden wohl eine Streitfrage sein, die die Juristen unter sich klären müssen.“ Auf jeden Fall werde der Landkreis Ansprüche an die Versicherung des Verursachers des Schadens geltend machen.

Drei Wochen lang wird der Estrich ausgestemmt

Apropos offene Frage: Ungeklärt ist derzeit noch, wie die beiden oberen Geschosse im kommenden Februar/März genutzt werden können. Denn in den ersten drei Wochen der Sanierung wird der Estrich mit schwerem Gerät ausgestemmt. Wie Burghard Bohm betont, führe das zu erheblicher Lärm- und Staubbelästigung, die auch in den oberen Geschossen zu erheblichen Belastungen führe. „In der übrigen Zeit der Sanierung ist es kein Thema, in den oberen Geschossen zu arbeiten.“ Aber diese drei ersten Wochen seien derzeit noch ein Problem, das gelöst werden müsse. Dazu würden auch die Geräte beitragen, die derzeit dafür sorgen, dass die feuchte Luft aus dem Erdgeschoss abgesaugt wird. Laut Bohm sei die Belastung der Luft im Haus A im Hinblick auf Sporen nicht gesundheitsschädlich. Das Absaugen funktioniere einwandfrei.

