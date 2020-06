Wegen Corona: Anderer Trost für Sterbende in Nordwestmecklenburg

Wismar

Hände halten, über die Wange streicheln, Trost spenden – so sah die Arbeit der Sterbebegleiter vor der Corona-Pandemie aus. Mit dem Ausbruch des Virus mussten sie eine neue Art der Anteilnahme entwickeln – vor allem übers Telefon.

„Ich habe mir die Finger wundtelefoniert“, berichtet Britta Borgwald, Koordinatorin des Ökumenischen Hospizdienstes Schwerin-Nordwestmecklenburg. Die gewohnten Besuche in Pflegeheimen, Krankenhäusern und bei den schwer kranken Menschen zu Hause konnten von einem Tag auf den anderen nicht mehr stattfinden. Ein Dilemma und eine Herausforderung: Denn niemand möchte in seinen letzten Tagen und Stunden alleine sein.

Anzeige

Verbindung aus der Ferne aufbauen

Um dennoch für die Betroffenen da zu sein, haben die Sterbegleiter anders Kontakt aufgenommen. Die Herausforderung dabei war: aus der Ferne eine Verbindung aufbauen. Ein Grund sei auch gewesen, dass viele der ehrenamtlichen Sterbebegleiter wegen ihres Alters zur Corona-Risikogruppe gehören.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind aber auch die Anfragen nach Begleitung durch Hospize und Unterstützung zurückgegangen. Vor allem die Anfragen aus stationären Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern sind ausgeblieben. „Das bereitet uns Sorge“, gibt Britta Borgwald zu. „Denn schwerstkranken und sterbenden Menschen die letzte Zeit ihres Lebens ihren Vorstellungen entsprechend zu gestalten, dafür sind wir vom Ökumenischen Hospizdienst seit 22 Jahren da.“ Die aktuelle Situation stehe im Gegensatz zum Grundansatz der Hospizbewegung: schwerstkranken und sterbenden Menschen zuzuhören und ihnen Trost zu spenden.

Endlich wieder Hausbesuche möglich

Seit Kurzem können die ehrenamtlichen Sterbebegleiter wieder Besuche in der Häuslichkeit aufnehmen beziehungsweise fortführen. „Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter wünschen sich, die Betroffenen auch im Krankenhaus und im Pflegeheim wieder persönlich begleiten zu können“, hofft Gerda Voss auf eine baldige Verbesserung der Situation. Wann das möglich sein wird, kann aber aufgrund der derzeitigen Situation niemand sagen. Jedoch gibt es in den jeweiligen Einrichtungen zu erfragende Sonderregelungen für akute Sterbebegleitungen. „In jedem Fall sind wir für die Angehörigen da und möchten sie ausdrücklich ermutigen, uns in schwierigen und belastenden Situationen anzurufen.“

Spendenaufkommen zurückgegangen

Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind in den vergangenen Wochen nur in Ausnahmefällen möglich gewesen – auf ausdrücklichen Wunsch der Angehörigen.

Eine negative Folge des Wegfalls von persönlichem Kontakt ist: Die Corona-Beschränkungen wirken sich auch auf die Spenden aus, die benötigt werden, damit die Arbeit in vollem Umfang weitergeführt werden kann. „Der Rückgang der Spenden liegt vor allem daran, dass wir nicht wie sonst auf Veranstaltungen über unsere Arbeit berichten können“, erklärt Britta Borgwald. „Wir vom Ökumenischen Hospizdienst freuen uns daher über jede Spende.“

Verbände verhandeln mit Krankenkassen

Auch die Abrechnung der Besuche wird sich am Jahresende deutlich in den Bilanzen bemerkbar machen: „Unsere Arbeit wird von den Krankenkassen gefördert, dafür müssen aber bestimmte Richtlinien eingehalten werden, unter anderem persönliche Besuche“, erklärt Britta Borgwald. Aber sie ist zuversichtlich, dass es eine Einigung geben wird: „Die Verbände verhandeln deswegen gerade mit den Krankenkassen.“

Hier kann gespendet werden

Hier das Spendenkonto: Caritasverband für das Erzbistum Hamburg, IBAN: DE49 5206 0410 0005 4001 80 (Evangelische Bank e. G.), Verwendungszweck: Hospizdienst (bitte Spendername und -adresse angeben).

Zu erreichen sind die Koordinatorinnen Gerda Voss und Britta Borgwald in der Papenstraße 2e in 23966 Wismar (Telefon 03841 / 394 231 91) sowie per E-Mail (hospiz-wismar@diakonie-mv.de).

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite: www.hospizdienst-sn-nwm.de

Von Kerstin Schröder