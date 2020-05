Wegen Corona: Ein Drittel der Hochzeiten im Wismarer Standesamt abgesagt

Wismar

Keine große Feier, keine Hochzeitsreise. Nur wenige Paare lassen sich während der Corona-Pandemie trauen. Von März bis Anfang Juni hat ein Drittel der Brautpaare seine Hochzeit in Wismar abgesagt, ein weiteres Drittel hat sie verschoben. Alle übrigen haben trotz der Beschränkungen geheiratet, sagt Lisa Treumann, Leiterin des Standesamtes.

Trotz allem der große Moment im Trauzimmer

Es sind etwa 25 Ehen, die sie und ihre Kolleginnen in den zurückliegenden Wochen seit Ausbruch des Virus geschlossen haben. „Diese Paare hatten einen Wunschtermin, an dem sie heiraten wollten und diesen Wunsch haben sie sich erfüllt“, sagt die Standesbeamtin.

Nach dem Ja-Wort und dem Ringwechsel hätten die Frischvermählten vor Liebe und Glück gestrahlt, wie es am schönsten Tag im Leben sein soll. „Ich glaube, für die meisten dieser Paare stand die Liebe und nicht die große Party im Vordergrund. Sie waren gerührt und haben den großen Moment genossen. Es war immer eine tolle feierliche Stimmung im Trauzimmer und gar nicht betrüblich. Da rückte Corona schon in den Hintergrund.“

Fünf Gäste dürfen Trauung jetzt beiwohnen

Zu Beginn der Krise durften die Brautpaare nur allein vor den Standesbeamten treten. „Seit zwei Wochen gibt es die Regelung, dass fünf Gäste dabei sein dürfen“, berichtet Lisa Treumann. Im Trausaal, der 35 Personen Platz bietet, können sie ausreichend Abstand zueinander halten. „Es steht dem Brautpaar frei, zu entscheiden, wen sie mitbringen möchten.

Viele haben diese Möglichkeit nicht genutzt und kommen trotzdem allein zur Eheschließung.“ Die Standesbeamtinnen müssen seit zwei Wochen Schutzkleidung tragen, das heißt eine Mund-Nasen-Abdeckung und Handschuhe. Die nächsten Trauungen nehmen sie am Freitag und Sonnabend vor.

Auswärtige Paare heiraten in ihrer Heimat

Ein Drittel der Paare hat seinen Heiratstermin in Wismar abgesagt. Das sind laut Standesamtsleiterin sowohl Paare aus anderen Bundesländern, die aufgrund des Reiseverbots nicht nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen durften, als auch einheimische, die sich noch keinen neuen Termin ausgesucht haben. „Auswärtige Paare haben sich dann auch dafür entschieden, an in ihrem Heimatort zu heiraten.“

Einige Heiratswillige hätten bereits Anfang, Mitte März, als es die ersten Beschränkungen gab, aus reiner Vorsichtsmaßnahme ihre Hochzeit abgesagt oder verschoben, erzählt Lisa Treumann. Andere Paare haben in Anbetracht der aktuellen Lagen ihren Eheschließungstermin innerhalb der nächsten vier Wochen abgesagt.

Ausweichtermine ab frühestens Ende Juni

Ein Drittel der Paare hat für die Trauung einen Ausweichtermin im Wismarer Standesamt vereinbart. Sie haben sie auf frühestens Ende Juni verlegt. Viele Paare hoffen, im Sommer heiraten zu können, haben aber nur unter Vorbehalt Terminreservierungen angenommen. „Wir haben den Brautpaaren immer auch empfohlen, die aktuelle Entwicklung abzuwägen“, sagt Lisa Treumann.

„Deshalb haben wir einen Ausweichtermin vorgeschlagen, der nicht so dicht dran ist an dem ursprünglichen, damit sie ein paar Wochen Zeit haben, um die Situation zu überblicken und nicht auch noch den zweiten Termin verschieben müssen.“

Nicht nur für die Verliebten, die im Wonnemonat Mai den Bund der Ehe eingehen wollten, sind es schwere Zeiten. „Der Mai ist einer der beliebtesten Hochzeitsmonate“, weiß Lisa Treumann. Deshalb seien die pandemiebedingten Beschränkungen „ein heißes Thema“ für die Heiratswilligen. Aber auch für die Standesbeamten sei es derzeit nicht leicht. Sie hätten laut Leiterin einen hohen Planungsaufwand.

In normalen Zeiten fast 300 Trauungen jährlich Knapp 300 Paare geben sich jedes Jahr im Wismarer Standesamt das Ja-Wort. Ein Drittel kommt dazu von außerhalb des Landkreises Nordwestmecklenburg und aus anderen Bundesländern an die Ostsee. Besonders beliebt sind Eheschließungen auf der Poeler Kogge „Wissemara“ im Alten Hafen. Hier gibt es laut Koggenverein meist mehr Anfragen als Trauungen möglich sind. Terminreservierungen für das kommende Jahr nimmt das Standesamt ab 1. Oktober des Vorjahres unverbindlich entgegen.

Von Haike Werfel