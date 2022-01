Wegen Corona: Kreistag Nordwestmecklenburg tagt online

Grevesmühlen

Es ist ein Experiment. Und zwar eines, um das Nordwestmecklenburgs Kreistagsmitglieder nicht mehr herumkommen. Der nächste geplante Kreistag am 3. Februar um 17 Uhr wird zum ersten Mal nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden, sondern in digitaler Form. Das gab Kreistagspräsident Thomas Grote (CDU) jetzt bekannt. „Angesichts der jüngsten Entwicklungen der Corona-Zahlen haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, sagte der CDU-Politiker.

Auch die nächsten Ausschusssitzungen werden vermutlich online abgehalten. „Aber diese Entscheidung treffen die Ausschussvorsitzenden allein“, sagt Thomas Grote. Denn noch gebe es keine verbindliche Ansage, wie die Sitzungen stattzufinden hätten. Es seien reine Sicherheitsaspekte, die ihn zu diesem Schritt bewogen hätten.

Landrat wird live im Kreistagssaal sein

Kreistagspräsident Thomas Grote: Die erste Online-Kreistagssitzung ist auch ein Experiment. Quelle: Archiv

So werden die 61 Kreistagsmitglieder die Sitzung entweder von zu Hause oder aus ihren Büros verfolgen. Grote selbst wird mit seinen beiden Stellvertretern und Landrat Tino Schomann (CDU) im Kreistagssaal in der Malzfabrik auf den gewohnten Plätzen vor der Videowand sitzen. Das habe rein praktische Gründe, wie der Kreistagspräsident erklärt. Denn so sei es einfacher, die Sitzung zu leiten und die Auszählung der Stimmen zu erfassen. Weil es bislang noch keine digitale Kreistagssitzung gegeben hat, ist die Premiere am 3. Februar auch ein Experiment in Vorbereitung der nächsten Sitzungen, in denen es dann unter anderem um das Thema Haushalt geht. Deshalb wird sich die Tagesordnung in Grenzen halten. Laut Thomas Grote habe die Verwaltung bisher lediglich fünf Tagesordnungspunkte angekündigt – ein absoluter Minusrekord im Vergleich zu früheren Sitzungen, die selten unter 30 Tagesordnungspunkten lagen.

Alle Kreistagsmitglieder mit Endgeräten versorgt

Die technischen Voraussetzungen seien laut Kreistagsbüro gegeben, um die Sitzung juristisch korrekt über die Bühne zu bringen. Der überwiegende Teil der Kreistagsmitglieder sei mit mobilen Endgeräten, wie Tablets, ausgestattet worden, einige würden ihre eigenen Geräte nutzen. Auch die Öffentlichkeit, die gesetzlich vorgeschrieben ist, kann an der Sitzung teilnehmen. Ein entsprechender Link wird auf der Seite des Landkreises im Vorfeld veröffentlicht, ähnlich wird auch mit den Ausschusssitzungen verfahren, auch hier finden die Zuschauer die Zugangsdaten auf der Seite des Landkreises.

Änderungen gibt es bei der Bürgerfragestunde, wie Thomas Grote erklärt, müssten die Einwohner des Landkreises, die entweder beim Kreistag oder in den Ausschüssen ihr Anliegen vortragen wollen, die Fragen vorher einreichen. Für die Ausschüsse müsse das mindestens einen Tag vorher geschehen, beim Kreistag reicht es auch am gleichen Tag. „Die Fragen werden dann verlesen und gegebenenfalls beantwortet. Oder, wenn das nicht sofort möglich ist, gibt es eine schriftliche Antwort.“

Technische Panne beim Wismarer Jahresempfang

So weit der Plan in der Theorie. Dass die Praxis durchaus Überraschungen bereithält, das mussten die Wismarer vor einigen Tagen erleben. Denn auch der Neujahrsempfang der Hanse- und Kreisstadt sollte online im Livestream übertragen werden. Am Sonnabend um 11 Uhr sollte die Übertragung in der Georgenkirche beginnen. Der Neujahrsempfang fand coronabedingt ohne Gäste statt. Weil Wismar und Stralsund 2022 ihr 20-jähriges Welterbe-Jubiläum begehen, haben beide Städte den Empfang gemeinsam vorbereitet.

Doch um 11 Uhr stand auf der Homepage der Hansestadt: „Derzeit kein Livestream.“ Weil zunächst keine Lösung in Sicht war, wurde das Vorhaben, den Empfang per Livestream zu übertragen, abgebrochen. Statt Livestream gibt es nun auf der Internetseite der Stadt das Video vom Jahresempfang zu sehen.

Von Michael Prochnow