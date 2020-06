Wegen Corona: Statt in Wismar ist Folklorefestival online zu sehen

Wismar

Der „Grand Prix der Folklore – Internationales Folkloretanzfest für das Land Mecklenburg-Vorpommern“ hätte in diesen Tagen zum 31. Mal stattgefunden – in Ribnitz-Damgarten und in Wismar. Folkloretanzgruppen aus Indien, Brasilien, Kuba, Mexiko Serbien und der Ukraine hatten der Einladung bereits zugesagt. Nun werden sie ihre Teilnahme auf nächstes Jahr verschieben, dann findet das Internationale Folklorefestival vom 22. bis zum 27. Juni statt.

Preisverleihung live am Sonntag

Ganz verzichten müssen die Fans auf die Auftritte nicht: Bis zum 28. Juni um 16 Uhr können sich Interessierte jede Gruppe online anschauen, sich über deren Folklore informieren und für die Lieblingsgruppe abstimmen. Am Sonntag 17 Uhr findet dann die große Preisverleihung statt, mit einem bunten Kulturprogramm. Das Mecklenburg-Pommeraner Folkloreensemble „ Richard Wossidlo“, das Folkloreensemble „ Rudolstadt sowie das Folkloreensemble „ Thea Maass“ aus Dresden zeigen Tänze aus ihrem Repertoire. Die Gruppe „Domowina“ spielt internationale Folkloremusik und das Silvio Bollmann Orchester spielt Rock und Pop. Die Preisverleihung wird weltweit live übertragen. Gefördert wird das Projekt durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V, dem Landkreis Vorpommern-Rügen sowie der Stadt Ribnitz-Damgarten. Hier ist die Übertragung zu sehen: www.grandprixderfolklore.de

