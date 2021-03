Redentin

„Einen schöneren Blick auf die Wismarbucht kann man nicht haben“, sagt Gerd Dolge. Der 65-Jährige kann von seiner Terrasse aus bis zur Insel Poel schauen. Auch Schauspieler Udo Kroschwald hat diese Aussicht schon genossen – als er 2016 für „Soko Wismar“ als Kommissar Reuter vor der Kamera stand. Nicht auf Gerd Dolges Terrasse, sondern in einem reetgedeckten Einfamilienhaus in Redentin. Dort hat die Soko-Crew schon sechs Mal gedreht.

Bei den nächsten Aufnahmen könnten Gerd Dolge und seine Frau Anna-Maria dort ja mal „zufällig“ am Zaun entlangspazieren, denn beide sind große Fans der ZDF-Krimiserie. Sie ist sogar ein Grund dafür, dass sie ihren Rentner-Wohnsitz aus Thüringen an die Ostsee verlegt haben.

Lustiges Flirten hält Krimifans bei Laune

Das Meer, der Strand und die freundlichen Menschen hätten sie in ihren Umzugsplänen bestärkt. „Aber auch die schönen Aufnahmen in der ‚Soko Wismar‘ von der alten Hansestadt, ihren Sehenswürdigkeiten und der Landschaft haben uns überzeugt“, geben sie zu. Seit Jahren schauen sich die Krimifans jeden Mittwoch die Serie an – wegen der schönen Kulisse, aber auch wegen der Hauptfiguren Jan Reuter und Rechtsmedizinerin Helene Sturbeck.

„Das ist eine tolle Frau“, schwärmt Anna-Maria Dolge. Und Helenes ständige Flirterei mit Reuter sei sehr unterhaltsam. Deswegen schauen sie weiter. „Wir müssen doch wissen, ob sich die zwei irgendwann kriegen“, lachen sie. Gut wäre das aber nicht. „Dann wäre die Spannung raus und die Geschichte zu Ende erzählt. Und wir wollen ja noch lange weitergucken.“

Polizeirevier der „Soko Wismar“ in Wirklichkeit Kirche

Als Anna-Maria und Gerd Dolge noch in Thüringen zu Hause waren, sind sie jedes Jahr an die Ostsee gefahren – nach Bansin, Binz und Kühlungsborn. Und von Kühlungsborn ist es nicht weit bis nach Wismar. Auch dort sind sie oft gewesen, um sich die Stadt anzuschauen und das Polizeirevier der „Soko Wismar“.

Das gibt es – so wie es im Fernsehen zu sehen ist – gar nicht. Stattdessen wird die Einfahrt zum Hof der Heilig-Geist-Kirche gezeigt. Die Suche nach dem Gebäude hat schon so manchen Touristen beschäftigt. „Wir haben die Kirche ganz alleine gefunden“, erzählt das Ehepaar stolz.

Heimatgefühl trotz „hoher Kriminalität“

Vor etwa einem Jahr haben die Thüringer angefangen, darüber nachzudenken, an die Ostsee zu ziehen. Und das geht schneller als gedacht. Schon Anfang Februar 2021 bekommen sie die Wohnung in Redentin, Anfang März ziehen sie dort ein. Noch ist nicht alles komplett eingerichtet, aber heimisch fühlt sich das Ehepaar schon jetzt. „Es ist wirklich toll hier – auch wenn die Kriminalität sehr hoch ist“, lachen sie. Immerhin gibt es seit 2004 jeden Mittwoch einen Mord, den die „Soko Wismar“ aufklären muss. Aber bislang hat es immer geklappt, den Täter zu finden.

Fisch statt Fischbrötchen für echte Einheimische

Neben ihrer Leidenschaft für die ZDF-Krimiserie sind die Neu-Wismarer gerne in der Natur unterwegs – zu Fuß oder mit Nordic-Walking-Stöcken. „Wir haben unser Leben lang Sport gemacht“, erzählen sie. Auf der Kinder- und Jugendsportschule hat Anna-Maria Dolge gefochten, ihr Mann geboxt. Später sind sie Marathon gelaufen, auch den Rennsteiglauf im Thüringer Wald.

Einmal hat Gerd Dolge sogar seine Kamera beim Laufen dabei gehabt, denn er ist leidenschaftlicher Reporter – lange hat er für „Freies Wort Ilmenau“ gearbeitet. Doch jetzt ist er wie seine Frau im Ruhestand. Deswegen gehen es beide auch sportlich etwas ruhiger an. Trotzdem sind sie zwei- bis dreimal in der Woche unterwegs.

Und sie essen gerne Fischbrötchen. „Wir wollten uns welche beim Fischer in Redentin holen, doch er meinte, das sei was für Urlauber, Einheimische würden große Fische für die Pfanne oder den Backofen kaufen“, erzählt Gerd Dolge. Das norddeutsche Essen können er und seine Frau künftig mit Blick auf die Wismarbucht genießen. Dabei können sie den Satz wiederholen, den Udo Kroschwald alias Hauptkommissar Jan Reuter 2016 in Redentin gesagt hat: „Hier lässt es sich leben.“

Von Kerstin Schröder