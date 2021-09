Wegen Online-Sprachexamen: Poeler darf Ehefrau aus der Karibik nicht zu sich holen

Poel

Manfred Sommer möchte nur eines: seine Ehefrau bei sich auf der Insel Poel haben. Doch eine Deutsch-Prüfung verhindert das Liebesglück. Denn Marleny Valdez ist aus der Dominikanischen Republik. Jeder, der aus dem Karibikstaat dauerhaft in die Bundesrepublik kommen möchte, braucht ein Visum und für das einen Nachweis von Deutschkenntnissen auf sogenanntem A1-Niveau. Nur das Zertifikat eines anerkannten Sprachinstituts darf dafür eingereicht werden. Das ist in den meisten Dritte-Welt-Ländern das Goethe-Institut. Dagegen geht Manfred Sommer nun juristisch vor. Er hat Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht, „um die Diskriminierung abzuschaffen“.

Wenige Anbieter für Sprachzertifikate

Anfang 2021 haben wir schon einmal über den Fall berichtet: Marleny Valdez soll damals erfolgreich online ein Examen A1 bei der Sprachschule Bellamunde absolviert haben, berichtete ihr Mann. Deren Sprachzertifikate würden von der Akkreditierungsstelle Dakks beglaubigt, mit der auch die Bundesregierung zusammenarbeitet. Doch für ein Visum werde das Bellamunde-Institut nicht anerkannt, sondern nur vier andere Anbieter. Das soll sich ändern, findet Manfred Sommer: „Jeder Anbieter, der eine fachliche Prüfung gewährleisten kann, sollte berücksichtigt werden.“

Poeler rechnet nicht mit schnellem Urteil

Dass es kein schnelles Urteil geben wird, darüber ist sich der Poeler im Klaren. Er rechnet mit mehreren Jahren und teuren Anwalts- und Gerichtskosten. Doch es geht ihm ums Recht. Verzweifelt fragt er: „Wann dürfen wir endlich zusammenleben? Ich werde im Oktober 55 Jahre alt und soll nun noch lange von meiner Ehefrau getrennt leben.“ Mit der Klage will er sich für viele betroffene binationale Paare starkmachen. Und er hoffe, dass die neue Bundesregierung die bisherige Regelung ändern wird. In den vergangenen Monaten hat er sich dafür an verschiedene Parteien gewandt. Konkrete Unterstützung habe er bislang nicht bekommen. „Die Grünen und Linken wollen das Sprachzertifikat für den Ehegattennachzug zum deutschen Ehepartner abschaffen“, sagt er.

Keine Scheinehe – das weiß auch das Auswärtige Amt

Auslöser seiner Klage ist der Nachweis einfacher Deutschkenntnisse. Über die verfüge seine Frau, versichert Manfred Sommer. Seit Februar 2020 sind die beiden verheiratet. Zusammen sind sie schon länger. Dass es sich um eine Scheinehe handelt, schließt auch das Auswärtige Amt aus.

Der Poeler verbringt meist den Winter in der Dominikanischen Republik. Die restliche Zeit betreibt er eine Segelschule auf Deutschlands siebtgrößter Insel. Finanziell sorgen könne er für sich und seine Frau, versichert Manfred Sommer. Deswegen verstehe er die Ablehnung ihres Zertifikats erst recht nicht.

Unterricht auch online möglich

Laut Auswärtigem Amt müssen die Antragsteller nicht zwingend am Unterricht der vorgegebenen Prüfungsinstitute teilgenommen haben. Die erforderlichen Sprachkenntnisse könnten sie sich auch im Selbststudium, im Austausch mit dem in Deutschland lebenden Partner oder über Online-Kurse aneignen. Aber: Die Prüfungen müssten bei einem der fünf Institute absolviert werden. Bellamunde gehöre nicht dazu.

Die Deutsch-Prüfung bei Bellmonde-Institut sei betrugssicher, versichert Manfred Sommer: „Die Prüflinge befinden sich in einem geschlossenen Raum und müssen sich durchgängig in der Kamera im Vollbildmodus zeigen, Hilfsmittel sind nicht erlaubt. „Es geht um einfache Deutsch-Kenntnisse – die meiner Frau könnten noch besser werden, wenn sie zu mir nach Poel kommen dürfte“, ist er sicher. Um Unterstützung für seine Forderungen zu bekommen, hat er eine Petition gestartet.

Von Kerstin Schröder