Wegen großer Nachfrage: Poel verlängert die Kohltage 

Wismar feiert die Heringe, Poel den Kohl. Ab Sonnabend, 3. Oktober, kann vier Wochen lang auf der Insel, der Kohl in allen Varianten gegessen werden. „Auf der Suche nach einem Impuls, um die Nebensaison auf der Insel Poel zu beleben und einen Zugmagnet zu initiieren, haben wir mit den Gastronomen unsere Poeler Kohltage ins Leben gerufen“, erklärt Kurdirektor Markus Frick die Aktion.

„Denn nicht nur der Raps spielte in der Geschichte unserer Insel eine große Rolle, sondern ebenfalls der Kohl“, betont er. Der ist früher auch in Wismar verkauft worden. Das dort ansässige Tribunal musste sich sogar häufig mit Klagen von Poelern im Zusammenhang mit Kohl beschäftigen.

Alte Tradition

Der kostbare Vitaminlieferant ist bereits um 1698 auf der Insel oft und viel angepflanzt worden und für die Einheimischen eine sichere Einnahmequelle gewesen. Die hat ihnen auch einen gewissen Wohlstand gebracht. Die vergleichsweise lange Lagerfähigkeit und der positive Gesundheitsaspekt sind Vorzüge des Kohls. „Für uns sind das sehr gute Gründe auf dieses Gemüse unser Augenmerk zu lenken und durch spezielle Kulinarikwochen weiter zu fördern“, sagt der Kurdirektor.

Vom 3. bis 31. Oktober werden Kohlgerichte in Restaurants der Insel serviert. Mittlerweile sind es die 6. Poeler Kohltage. „In diesem Jahr sind 17 Lokalitäten dabei, die sich auf acht Ortsteile verteilen. Ein Anbieter befindet sich sogar vor den Toren der Insel in Groß Strömkendorf“, ergänzt der Kurdirektor. Und wegen der großen Nachfrage von Gastronomen und Gästen ist die Veranstaltung auf vier Wochen verlängert worden.

Buch erschienen

Die Poeler Kohltage tragen auch dazu bei, an einen Teil der bäuerlichen Tradition und Geschichte zu erinnern. Es gibt sogar ein Buch: „Rund um den Poeler Kohl“. Es gab nach der Veröffentlichung im Frühjahr 2013 so ein großes Interesse, dass es schnell vergriffen war und auf Initiative des Kurdirektors in einer überarbeiteten Auflage erschienen ist.

Diese Restaurants machen mit 17 Lokalitäten beteiligen sich an den Poeler Kohltagen. Das sind die „Strandperle“ (Promenade 2, Am Schwarzen Busch), das Traditionshaus Seeblick (Promenade 1, Am Schwarzen Busch), Happen Poel (Rastplatz Fährdorf), das Schäfereck-Restaurant (Am Schäfereck 1, Groß Strömkendorf), das Gutshaus Kaltenhof (Am Gutshof 4-6), Bensons Grill & Bar (Strandstraße 8, Kirchdorf), Biergarten & Imbiss Golke ( Wismarsche Straße 3, Kirchdorf), das Gasthaus „Zur Insel“ ( Wismarsche Straße 19, Kirchdorf), die Inselbäckerei Thomassek ( Wismarsche Straße 4, Kirchdorf), Kröning‘s Fischbaud (Am Hafen 3, Kirchdorf) Pizza Po(e)l (Gemeindezentrum 13, Kirchdorf –Teilnahme bis 25. Oktober), Poeler Auszeiten ( Wismarsche Straße 1, Kirchdorf – geschlossen vom 5. bis 11.Oktober), der Poeler Hafen-Pavillon (Am Hafen 1, Kirchdorf), Glüder‘s Schlemmerstübchen (Strandstraße 7 c, Kirchdorf – geschlossen vom 6. bis 29. Oktober), Am Lotsenturm (Lotsenstieg 18 a, Timmendorf), Inselbäckerei & Café Thomassek (Lotsenstieg 18 c, Timmendorf) und Möllers Krug (Wangern 1).

Die Wismarer Gastronomen haben sich eine ähnliche Aktion einfallen lassen, um in der Nebensaison Gäste in ihre Restaurants zu locken. Immer im März laden sie zu den Heringstagen ein. Dann stehen die silbernen Fische auf den Speisekarten. Eröffnet werden die Heringstage immer mit einem Festumzug und großer Brutzelei auf dem Marktplatz. In diesem Jahr ist das Spektakel wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Bereits gekaufter Fisch musste entsorgt werden.

Probieren und Sattessen

Eine offizielle Eröffnungsfeier gibt es auch bei den Kohltagen in diesem Jahr nicht. Im vergangenen Herbst hat es einen Kohlmarkt gegeben mit Kohlbrot, Kohlwurst, viel Kohl und Gemüse zum Probieren und Sattessen und Musik. Im Corona-Jahr geht es nur in die Restaurants. Dort können es sich die Gäste schmecken lassen. Und die sind in den vergangenen Jahren zahlreich gekommen. Das soll auch in diesem Herbst so sein, hofft die Kurverwaltung. Sie wünscht auch noch eins: Piep, piep, piep, guten Appetit!

Übrigens wird auch heutzutage noch Kohl auf der Insel angebaut. Ein Landwirt mit niederländischen Wurzeln bewirtschaftet auf Poel viele Felder.

